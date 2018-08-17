Booking.com'un kapatılması kararını veren hakim: Bu yüzden sürgün edildim

Görev değişikliğini sürgün olarak değerlendiren Keskin Karakurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hakkımdaki sürgün tasarrufunun bu kararla ilgili olduğunu düşünmeye devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.

TÜRSAB'ın İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2015'te açtığı davanın 29 Mart 2017'deki oturumunda Hakim Keskin Karakurt, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına ve bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar verdi.

Tedbir kararına karşı yapılan itirazı reddetmesinin ardından Hakim Keskin Karakurt, İstanbul 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki görevinden İstanbul Anadolu 29'uncu İş Mahkemesi'ne atandı. Bu atamaya itiraz etmesinin ardından yapılan değerlendirme sonucu Karakurt, bu kez Anadolu Aile Mahkemesi'ne görevlendirildi.

Hakim Keskin Karakurt, 'sürgün' olarak değerlendirdiği bu atamanın, Hollanda merkezli olmasına rağmen bir ABD şirketi olduğunu belirttiği online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermesiyle ilişkili olduğunu savundu. Hakim Karakurt, sosyal medya üzerinden takipçilerle paylaştığı açıklamada Booking.com ile ilgili kararın, Türk yargı tarihi açısından global büyüklükte en önemli karar olduğunu kaydetti.

'TÜRK TURİZMİNE YÜZDE YİRMİ KAR ORTAĞI'

Hakim Karakurt, ABD'li Booking.com'un tüm dünyada faaliyet gösteren, gecelik 1 milyon 800 bin oda satışı yapan, Türkiye'de de 13 binden fazla otel ve konaklama tesisi ile anlaşması olduğunu belirterek, tek bir internet sitesi üzerinden başka hiçbir yatırımı olmaksızın Türk turizminin yüzde 20'sine kar ortağı olduğunu ileri sürdü. Türkiye'deki seyahat acentaları ile haksız rekabet halinde olan Booking.com'un yaptığı milyarlarca dolarlık kazancına rağmen vergi ödemediğini savundu. Keskin Karakurt, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"ABD kaynaklı mallara, ürünlere ardı ardına ek gümrük vergisi uygulanması ve boykot çağrılarının yapıldığı bu günlerde, Hollanda merkezli olmasına rağmen bir ABD şirketi olup, ABD'nin tüm dünyada faaliyet gösteren, gecelik 1.800.000 oda satışı yapan, Türkiye'de de 13.000 den fazla otel ve konaklama tesisi ile anlaşması olup, tek bir internet sitesi üzerinden başka hiçbir yatırımı olmaksızın Türk turizminin %20 sine kar ortağı olan, her yıl elde ettiği milyarlarca dolar geliri vergilendirmeksizin cebe indiren ve Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerine karşı haksız rekabet iddialarına karşı tedbiren bu şirketin www.booking.com internet sitesi üzerinden yürüttüğü faaliyetlerini geçen yıl 29.03.2017 tarihinde durdurmuştum. Tedbir kararına karşı yapılan itirazı reddetmemin sonrasında sürgün edilmiştim. Hakkımdaki sürgün tasarrufunun bu kararla ilgili olduğunu düşünmeye devam ediyorum."