'Katar, İstanbul ve Türkiye'nin birkaç farklı şehrinde arsa satın alacak' iddiası

Hukukçu Sinan Civriz, Katarlı yöneticilerin İstanbul ve Türkiye'nin birkaç şehrinde arsa satın alacağını iddia etti.

© AA / Kayhan Özer Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacak

Star yazarı Ersoy Dede'ye konuşan ve Katar başta olmak üzere birçok Körfez fonuna hukuk danışmanlığı yapan Civriz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye'de 15 milyar dolarlık yatırım yapacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Civriz, yatırımların başta doğalgazın katma değer olarak kullanılacağı enerji projeleri olmak üzere, gayrimenkul ve gıda üretim tesisleri yapımına odaklı olacağını iddia etti.

"Ayrıca, İstanbul ve Türkiye'nin birkaç farklı şehrinde arsa alacaklar" diyen Civriz, 15 milyar dolardan sonra Katar'ın Londra merkezli fonlarındaki en az 100 milyar doların daha Türkiye'ye geleceğini ileri sürdü.