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09:22 17 Ağustos 2018
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    Dolar

    Trump'ın açıklaması sonrası dolar/TL kuru güne 5.85 seviyesinde başladı

    © REUTERS / Thomas White
    Ekonomi
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    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda yeni yaptırımların gelebileceğinin sinyalini vermesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da yaptığı açıklamalar sonrası dolar/TL kuru yükseliş trendine girdi. Dün 5.70 seviyesinde seyreden kur, bugün yeniden 5.85'i gördü.

    Dolar, döviz
    © REUTERS / Sertaç Kayar
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    Dolar fiyatında düşüş trendi haftanın ilk dört gününe damgasını vurdu. BDDK, TCMB, SPK ve bankaların piyasaya yönelik aksiyon ve demeçlerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıdaki açıklamalarıyla iyimserlik bir kademe daha artarken TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 4'ü aştı.

    TL, hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.

    Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar kuru önce 6 seviyesine geriledi, ardından 5.70 altına dokundu.

    Uzmanlar bu düşüşte Katar başta olmak üzere Ortadoğu'dan ve ilişkilerin toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte AB'den gelebilecek kaynaklara ilişkin beklentilerin belirleyici olduğunu

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Bakan Albayrak'ın açıklamalarıyla birlikte dolar/TL'de iyimserlik de kuvvetlendi. Kur açıklamaların ardından dün günün en düşük seviyesi olan 5.70'in altını test ettikten sonra tepki alımlarıyla 5.75 civarına yükseldi.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan papaz Bunson'ın bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyali vermesiyle kur yeniden yükselişe geçti.

    TRUMP'IN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

    Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, "ABD Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, Brunson'ı büyük bir vatansever rehine' olarak nitelendirdi.

    5.80 seviyesindeki kur açıklamalar sonrası sığ piyasa yeniden 5.85 TL üzerine yükseldi.

    Donald Trump-Mike Pompeo
    © REUTERS / Leah Millis
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    17 ağustos sabah saat 09:00'da dolar kuru 5.80 — 5.85 bandında dalgalanıyor ve dünkü kazançlarını geri verdi. Euro ise 6.65 — 6.70 bandında

    Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun bildirdiğine göre Brunson ve avukatlarının itirazını reddeden İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bir üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından bugün mahkemenin kararı bekleniyor.

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    Etiketler:
    ekonomi, euro, döviz, TL, dolar, Merkez Bankası, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Andrew Brunson, Donald Trump, Türkiye
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