Trump'ın açıklaması sonrası dolar/TL kuru güne 5.85 seviyesinde başladı

TL, hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında açık ara en çok değer kazanan para birimi oldu.
Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar kuru önce 6 seviyesine geriledi, ardından 5.70 altına dokundu.
Uzmanlar bu düşüşte Katar başta olmak üzere Ortadoğu'dan ve ilişkilerin toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte AB'den gelebilecek kaynaklara ilişkin beklentilerin belirleyici olduğunu
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan papaz Bunson'ın bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyali vermesiyle kur yeniden yükselişe geçti.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU
Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, "ABD Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, Brunson'ı büyük bir vatansever rehine' olarak nitelendirdi.
5.80 seviyesindeki kur açıklamalar sonrası sığ piyasa yeniden 5.85 TL üzerine yükseldi.
Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun bildirdiğine göre Brunson ve avukatlarının itirazını reddeden İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının bir üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından bugün mahkemenin kararı bekleniyor.
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