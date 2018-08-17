Tüketici güveni yılın en düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6.5 oranında azaldı; Temmuz ayında 73.1 olan endeks Ağustos ayında 68.3 oldu. Böylece tüketici güveni yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de ağustosta yüzde 8.3 azalarak, 96.3'ten 88.3'e düştü. Söz konusu düşüşte, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre artması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.6 düşüş kaydederek, 74.1'e indi. Bu gerileme, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ

Tasarruf etme ihtimali endeksi temmuzda 27.1 iken, ağustosta yüzde 6.6 azalarak 25.3 oldu.

Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.