Ticaret Bakanı Pekcan: ABD yaptırımlarına karşılık vermeye devam edeceğiz

"ABD yaptırımlarına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına bağlı olarak karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz" diyen Pekcan, sözlerinin devamında "Mali piyasalara yöneltilen atak bertaraf edildi" ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan, "En kısa sürede ekonomimizle ilgili göstergeler olması gerektiği gibi istikrarlı seviyelere oturacaktır" dedi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım uygulanabileceği sinyalini vermişti.
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