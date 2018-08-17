Ticaret Bakanı Pekcan: ABD yaptırımlarına karşılık vermeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krize ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Pekcan, ABD yaptırımlarına ilişkin olarak "DTÖ kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi.