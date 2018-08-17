Kapanan şirket sayısı yüzde 33 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temmuz ayına ilişkin 'açılan-kapanan' şirket istatistiklerini açıkladı.
Dünya'nın aktardığına göre, yıllık bazda incelendiğinde 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 30.84 oranında artış, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23.70 oranında azalış gerçekleşti.
Aynı ay kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 16.33 kapanan kooperatif sayısında yüzde 13.22 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32.99 oranında artış oldu.
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