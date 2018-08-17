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14:42 17 Ağustos 2018
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    Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler

    Türk Telekom ve Vestel'den 'yerli' iş birliği: Vestelcell

    © AA / Vestel
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (70)
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    Türk Telekom ile Vestel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan elektronik ürünleri yerine yerli ürünleri kullanma çağrısının ardından iş birliğine giderek 'Vestelcell' ürününü geliştirdi.

    Türk Telekom ile Vestel, yerli ürünlerin kullanılmasını teşvik amacıyla yıl sonunda çıkarmayı planladıkları Vestelcell ürününe yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
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    Anlaşma kapsamında Vestel, bini aşkın mağazasında Vestel Venus akıllı telefonlarının satışını Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirecek. Vestelcell ile Vestel Venus akıllı telefonlarının satışına yıl sonunda başlanması hedefleniyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, Türk Telekom olarak kendilerine düşeni her alanda yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

    'YIL SONUNDAN İTİBAREN SATIŞA SUNULACAK'

    Turan Erdoğan
    © Fotoğraf : DHA
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    Dursun, "Ülke ekonomisine katma değer yaratacak, milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projelerimizle devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin gurur kaynağı markalarından birisi olan Vestel ile iş birliğimizin ilk adımı olarak karşılıklı iyi niyet anlaşması imzaladık. Türkiye'nin her biri alanında lider iki milli değeri Türk Telekom ve Vestel'in güçlerini birleştirmesinden doğacak sinerji ile ülke menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknolojilerin kullanımını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

    Dursun, Türk Telekom ile Vestel iş birliği kapsamında ilk etapta sunacakları Vestelcell hatların, yıl sonundan itibaren bini aşkın Vestel mağazasında Vestel Venus akıllı telefonlarıyla cazip teklif ve avantajlarla satışa sunulacağını belirtti.

    'ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ADIM'

    Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler de Türk Telekom ile yaptıkları iş birliğiyle tüketicilere yeni bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti.

    Vestel
    © AA /
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    Vestel olarak sadece üretim yapmadıklarını, ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarını aktaran Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "2014'te üretmeye başladığımız Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus, bu açığın kapanmasında önemli rol oynuyor. Akıllı telefon üretim sürecimizde her zaman yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmayı hedefledik. Venus, her geçen gün kendini geliştirerek dünyadaki rakiplerine kafa tutuyor. Ürettiğimiz teknolojinin yanı sıra Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliğiyle tüketicilerimize artık katma değerli hizmetler de sunacağız. Türk Telekom altyapısını kullanacağımız Vestelcell, Venus akıllı telefonların tamamlayıcısı olacak. Türk Telekom ile yaptığımız bu yeni iş birliği dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojide yerli alternatifler yaratmak adına ülke ekonomisi için çok büyük bir adım. Vestel olarak temennimiz, milletimiz yerli telefon kullansın, iletişimini bu toprakların gururu ürünlerle sürdürsün."

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (70)

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    Etiketler:
    ekonomi, akıllı telefon, cep telefonu, Türk Telekom, Vestel, Ergün Güler, Hakan Dursun, ABD, Türkiye
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