S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak

Türk Lirası'ndaki ani düşüş ve ABD ile karşılıklı yaptırımlar sonrası yurt içi piyasaların gözü S&P'nin bugün yapacağı açıklamada.

S&P son olarak Mayıs'ta Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye, yerli para cinsinden notunu 'BB+'dan 'BB'ye indirmişti.

S&P açıklamasında makro ekonomik dengesizliklerin arttığı, enflasyon görünümünün bozulduğu ve TL'deki volatilitenin mali istikrar için risk oluşturduğu vurgulanmıştı.

Not indirimi Dolar/TL 'de önemli bir hareketliliğe neden olmamıştı.

Sabah ilk işlemlerde 5.75 seviyesine kadar inen dolar kuru, öğle saatlerinde 6.23 seviyesinin üzerine çıktı.