Vergi uzmanı Bingöl: Google, Twitter, Apple gibi şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri vergilendirilmeli

Ozan Bingöl, Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizin ekonomik sonuçlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Apple, Microsoft, Google, Twitter gibi ABD merkezli şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinin vergilendirilmesi gerektiğini belirten Bingöl, "Vergi kaybının önüne geçmek için ABD'ye Türkiye'de daimi temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesi gerekir" dedi.

Bingöl, devamında "Örneğin, Booking.com buna yanaşmadığından için Maliye Bakanlığı ile yaptığı toplantıda kapatıldı. Bu şirketlerin vergi vermeden kazanç elde etmeleri maalesef üzücü. Kendi ülkelerinde verdikleri vergi bizi ilgilendirmez. Neticede bizim ülkemizden de kazanıyor. Bizim ülkemizden elde ettiği kazancın vergilerini ödeyecek. Bunun başka bir alternatifi yok" ifadesini kullandı.

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Vergi vermesi gerekenlerin vergilerini vermediğinde vatandaşın üzerindeki yükün arttığına dikkat çeken Ozan Bingöl, "Dolaylı vergilerde bizim seviyemiz şu anda yüzde 70. Avrupa'da ise bu oran yüzde 35'lerde. Bu tarz unsurların doğru vergilendirilmesi ya da vergiye tabi tutulması vatandaş üzerindeki vergi yükünü azaltacak. Devletin geliri açısından pozitif bir ivme kazanacak hem de vatandaşın üzerindeki vergi yükü azalacak. Aynı zamanda da sosyal adalet sağlanacak" diye konuştu.

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İrlanda'da vergi oranları düşük olduğu için ABD'nin bu ülkeyi tercih ettiğinin altını çizen Bingöl, "Google gibi ABD şirketleri İrlanda'ya bir daimi temsilcilik açıyor. Google Türkiye'de kazanıyor ama ülkeye ekonomik anlamda faydası olmuyor. ABD, İrlanda'ya açtığı gibi Türkiye'ye de bir şube açabilir. Gelir Türkiye'ye açar KDV'sini tahsil eder, vatandaşın ödediği paradan KDV'sini devlete öder. Bu anlamda sadece bir uluslararası vergi anlaşması yapılır. Sermayemiz reklam vererek yurt dışına çıkıyor. Bir an önce kanundaki boşlukların doldurulması gerekir. Revizeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.