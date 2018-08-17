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14:42 17 Ağustos 2018
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    Tesla'nın CEO'su Elon Musk

    Elon Musk kendi haline ağladı: İşkence dolu bir yıldı

    © REUTERS / Joe Skipper
    Ekonomi
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    ABD'de bir dizi teknoloji şirketinin CEO'su Elon Musk, New York Times'a gözü yaşlı bir röportaj verdi: ''Son bir yıl, kariyerimin en zor ve en ıstıraplı yılıydı. İşkence doluydu.''

    Elon Musk
    © AFP 2018 / PETER PARKS
    Elon Musk: Suudi Arabistan Varlık Fonu, Tesla'yı borsadan çekmek için yeterli sermayeye sahip
    Tesla, SpaceX ve diğer pek çok şirketin sahibi ABD'li mucit girişimci Elon Musk, hem kendi imajı hem de şirket kazançlarının ağır darbe aldığı bir yılın bilançosunu çıkardı. New York Times gazetisine duygusal bir röportaj veren Musk, sık sık gözlerinden yaşlar akıtarak içini döktü.

    KAH AĞLADI KAH GÜLDÜ

    New York Times'ın 'kah ağladı kah güldü' diye betimlediği Musk, dışardan 'kendi etti kendi buldu' şeklinde gözlemlenen performansından şöyle söz etti: ''Son bir yıl, kariyerimin en zor ve en ıstıraplı yılıydı. İşkence doluydu.''

    Musk'ın geçen hafta Tesla'yı borsadan çekeceğine dair tweet atıp bu hafta blogunda finansmanı Suudi Arabistan'dan bulduğunu duyurması, yatırımcıları şoke ederken dava açılmasına bile yol açmıştı.

    Elon Musk yeni araçlarını tanıttı
    © REUTERS / Tesla/Handout
    Elon Musk: Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz
    KİMSEYE SORUP DANIŞMADAN

    ​Yatırımcılar açısından 'bardağı taşıran son damla' olan tweetle ilgili Musk ''Evimden havaalanına giderken attım ve atmadan önce kimseye göstermedim. Göndermiş olduğum için pişmanlık duymuyorum ve Twitter'dan çıkmayı planlamıyorum'' diye konuştu.

    AĞZINA GELENİ SÖYLEYİNCE

    Tesla'yı borsadan çıkarmanın Wall Street'in şirket üzerindeki muazzam beklenti ve baskısına son vereceğini savunan Musk'ın sadece iş alemindeki değil toplumsal hayattaki performası da tartışılıyor.

    Elon Musk
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    Elon Musk pedofili ile suçladığı İngiliz mağaracıdan özür diledi
    Geçen ay Tayland'daki mağarada mahsur kalan 12 çocukla antrenörlerinin kurtarılmasına yardım eden İngiliz mağaracıyı pedofiliyle suçlayıp sonra özür dilemesi hafızalarda. 

    FABRİKADA YATIP KALKAR OLDU

    Tesla'nın Model 3'ü için üretim hedeflerine ulaşmakta zorlanılırken fabrikada yatıp kalkan Musk, bu kadar yorgunluktan fiziksel ve zihinsel olarak etkilenip etklenmediği sorusunu ''Pek de muhteşem değildi. Endişelenen dostlar uğrayıp durumuma bakıyordu'' diye yanıtladı.

    INSOMNIA'DAN MUSTARİP

    Uyumakta zorlandığını kabul eden Musk ''Ya uyumama tercihi ya da uyku ilacı'' dedi.

    Elon Musk, Tesla
    © REUTERS /
    Tesla ifşaatçısı: Musk beni susturmak için her şeyi yapıyor

    HODRİ MEYDAN ÇEKTİ: BENDEN İYİSİ VARSA GELSİN

    Yine de Tesla'daki yönetici rollerinden ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını belirten dünyaca ünlü mucit-girişimci, ''Elinizin altında daha iyi iş çıkaracak biri varsa lütfen beni haberdar edin. Benden daha iyi iş çıkaracak biri varsa iş onundur, hemen dizginleri ele alabilir'' diye meydan okudu.

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