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14:41 17 Ağustos 2018
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    Sanayi

    Sanayiciye 16 maddelik destek ve önlem paketi

    © AA /
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (70)
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. KOSGEB alacakları 2019 yılına ertelenirken, dış pazarlara açılan KOBİ'lere 300 bin TL ihracat desteği yapılacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı reel sektörün banka kredileri kapsamında rahatlatıcı tedbirlerinden sonra bir adım da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geldi.

    banka, kredi, faiz
    © AA /
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni tedbir paketi
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı.

    Varank, "Kasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi yeni bir paketle destekliyoruz" sözleriyle planı duyurdu.

    Dünya gazetesinin aktardığına göre, destek ve önlem paketinden maddeler şöyle:

    1. YERLİLEŞTİRME PROGRAMI

    Mustafa Varank
    © AA / Ahmet Sel
    Varank: Sanayicilere 1.2 milyar TL destek sağlayacak program başlatıldı
    Sanayimizin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu; teknoloji seviyesi, ithalatımız içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeli ile ülkemizin üretim yetenekleri dikkate alınarak Bakanlığımızca incelendi.  Bu inceleme doğrultusunda, minimum 30 Milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmalarını başlatıyoruz.

    2. YERLİ ÜRÜNLERE FİYAT AVANTAJI

    Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere %15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturuyoruz.

    3. SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN ETKİN ŞEKİLDE UYGULANMASI

    Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, Sanayi İşbirliği Projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturacağız.

    4. HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ

    İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştirecek, yerli üreticimizin haksız rekabete maruz kalmasını önleyeceğiz.

    5. OSB'LERDE BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ

    Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamını genişletiyoruz.

    6. TEŞVİK BELGELİ YATIRIMCILARA ARAZİ TAHSİSİ

    Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla protokol imzalayarak hızlandırıyoruz.

    7. YEREL POTANSİYELİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ

    Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla, Kalkınma Ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon TL destek sağlayacağız.

    8. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YENİ DESTEKLER

    Yıl sonuna kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine toplam 100 Milyon TL destek vereceğiz. Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara öncelik vererek, faaliyete geçmelerini hızlandıracağız.

    9. REEL SEKTÖRÜN REKABET VE YENİLİKÇİ KABİLİYETİNİN ARTIRILMASI

    Bakanlığımız tarafından AB fonları desteği ile yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon Avro'luk fonu yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız.

    10. AR-GE DESTEĞİNE KUR FARKI DÜZENLEMESİ

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
    © AA / Emin Sansar
    Sanayi Bakanı Varank: 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacak
    TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında yer alan 500 bin TL proje bütçesi üst sınırını 600 bin TL'ye çıkaracağız.

    TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği programında proje destek üst sınırlarını 200 bin TL'ye çıkaracağız.

    TÜBİTAK Sanayi Destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olacağız.

    11. AR-GE'NİN TİCARİ ÜRÜNE DÖNÜŞMESİ

    Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 Milyon TL üretim yatırım desteği sağlayacağız.

    12. TEMEL BİLİMLER MEZUNLARINA İSTİHDAM DESTEĞİ

    Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek vereceğiz. Bu amaçla, yıl sonuna kadar 15 Milyon TL'lik desteği firmalarımıza aktaracağız.

    13. KOSGEB'İN ALACAKLARININ ERTELENMESİ VE KOBİ'LERE İHRACAT DESTEĞİ

    KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacaklarını 2019 yılına erteleyeceğiz.

    KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300.000 TL'ye kadar destek vereceğiz.

    14. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU ÜCRETLERİNİN KALDIRILMASI

    Yatırımcının üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yatırım teşvik belgesi başvuru ücretini kaldırıyoruz.

    15. TSE HİZMET ÜCRETLERİNDE İNDİRİM, ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
    © AA / Emin Sansar
    Varank: Sanayinin yeni rotası dijitalleşme olacak
    Sanayicimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen TSE, TSE K, Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB), Helal Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri belgelendirme ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıyoruz.

    İhracatçımızın rekabet gücünü artırmak amacıyla, ihracat uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmet ücretlerinde de yüzde 25 indirim yapıyoruz.

    Türk Standardları Enstitüsü'nün vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış alacaklarını yeniden yapılandıracağız.

    16. PATENT, MARKA, TASARIM BAŞVURU VE TESCİL ÜCRETLERİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM

    Girişimci ve yatırımcımızın fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla; Türk Patent ve Marka Kurumu'nun patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerini yüzde 25 indiriyoruz.

    Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezalarındaki kurum paylarını yeniden yapılandıracağız.

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (70)
    Etiketler:
    ekonomi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mustafa Varank, Türkiye
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