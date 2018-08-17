Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Reel sektör' açıklaması tavsiye niteliğinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün reel sektör banka kredileriyle ilgili yapılan açıklamanın TBB Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün reel sektör banka kredileriyle ilgili yapılan açıklamanın kamuoyuna Bakanlık tarafından alınan kararlar şeklinde yansıdığını bildirerek, kararların Türkiye Bankalar Birliği Yönetim (TBB) Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde olduğunu ifade etti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bugün kamuoyuna bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamalar Bakanlığımız tarafından alınan kararlar şeklinde yansımıştır.

Açıklamalarda yer alan hususlar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlardır.

Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur."