İnce'den 6 maddelik 'kriz' uyarısı

"Üzeri, rahip pelerini ve Amerikan düşmanlığı ile örtülmeye çalışılan krizin asıl sebebi 'kötü yönetim'dir" diyen İnce, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında sıraladığı önerileri yeniden hatırlattı.
Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Yapısal ve kapsamlı bir krizle karşı karşıyayız. Bu nedenle, bu kriz yapısal ve kapsamlı değişimler gerçekleştirilmeden çözülemez. Ülkemizi yıllarca kötü yöneterek bu günlere getirenlerin, ülkemizi bu durumdan çıkarmalarını beklemek ise safdilliktir" ifadesini kullandı.
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
"Krizler ülkesi olmaktan çıkmak için, bir an önce 'üretken ve adil' bir ekonomik yapıyı oluşturmak zorundayız. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu olarak, cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında dile getirdiğim önlemleri yeniden hatırlatıyorum" diyen İnce'nin 6 madde altında sıraladığı öneriler şöyle:
'HUKUK DEVLETİ YENİDEN TESİS EDİLMELİ'
- Hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu 'hukuk devleti' yeniden tesis edilmelidir.
- Başta dış yatırımcılar olmak üzere her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı kurulmalıdır. Yatırımcının önündeki her türlü bürokratik ve yapısal engel kaldırılmalıdır.
- Ekonomiye yön veren düzenleyici kurulların ve kurumların bağımsızlığını yeniden sağlanmalıdır.
- Ekonomi ideolojik saplantılara göre değil, bilim ve akla uygun biçimde yönetilmelidir.
- Ekonomiyi yöneten kişiler 'sadakat' ilkesine göre değil 'liyakat' ilkesine göre görevlendirilmelidir.
- Kaynaklar, israf ve talan ekonomisine değil, üretim ekonomisine yönlendirilmelidir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)