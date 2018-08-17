İnce'den 6 maddelik 'kriz' uyarısı

"Üzeri, rahip pelerini ve Amerikan düşmanlığı ile örtülmeye çalışılan krizin asıl sebebi 'kötü yönetim'dir" diyen İnce, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında sıraladığı önerileri yeniden hatırlattı.

© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu İnce: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Yapısal ve kapsamlı bir krizle karşı karşıyayız. Bu nedenle, bu kriz yapısal ve kapsamlı değişimler gerçekleştirilmeden çözülemez. Ülkemizi yıllarca kötü yöneterek bu günlere getirenlerin, ülkemizi bu durumdan çıkarmalarını beklemek ise safdilliktir" ifadesini kullandı.

"Krizler ülkesi olmaktan çıkmak için, bir an önce 'üretken ve adil' bir ekonomik yapıyı oluşturmak zorundayız. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu olarak, cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında dile getirdiğim önlemleri yeniden hatırlatıyorum" diyen İnce'nin 6 madde altında sıraladığı öneriler şöyle:

'HUKUK DEVLETİ YENİDEN TESİS EDİLMELİ'