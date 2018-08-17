KOBİ'ler için yeni kredi paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ'lerin finansmanı amacıyla, tüm paydaşlarla ortak hareket edilen yeni kredi paketi çalışmasının detaylarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesini teminen Bakanlık tarafından alınan önlemlere ilave olarak reel sektör ve bankalar işbirliğinde de ek önlemler alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, bu kapsamda KOBİ'lerin finansmanı amacıyla, TOBB ve çatısı altındaki odaların işbirliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla, tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığı hatırlatılarak, "Yakın bir zaman içinde başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. İlgili kurumlara teşekkür eder, uygulamaların ekonomimiz ve KOBİ'lerimiz için hayırlı olmasını dileriz" denildi.