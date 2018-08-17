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18:52 17 Ağustos 2018
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    Samsung Galaxy Note9

    Samsung, akıllı telefonlarına zam yaptı

    © REUTERS /
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var' sözlerinin ardından Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Türkiye’deki akıllı telefon modellerine zam yaptı.

    Samsung Galaxy Note9
    © REUTERS /
    Samsung yeni ürünü Galaxy Note9’u tanıttı
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    Dolar fiyatlarının artması yabancı menşeli ürünlerin fiyatlarına yansıyor. Apple'ın erken gelen yaklaşık yüzde 20'lik zammı sonrasında, diğer markaların da zam yapması bekleniyordu.

    Çinli Honor'dan sonra ikinci fiyat artışı Samsung'dan geldi. Şirket akıllı telefonlarda yüzde 10-15 civarı bir artışı etikete yansıttı.

    Samsung, geçen hafta tanıttığı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un fiyatını değiştirmezken diğer amiral gemisi modellerinin Türkiye fiyatlarını yüzde 10 ila 15 arasında arttı.

    Buna göre telefon fiyatları şu şekilde değişti:

    Samsung Galaxy S9 fiyatı 4.899 TL'den 5.349 TL'ye,

    Samsung Galaxy Note 8 fiyatı 5.499 TL'den 6.149 TL'ye,

    Samsung Galaxy S9+ fiyatı ise 5.699 TL'den 6.199 TL'ye çıktı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
    Samsung'un ürün fiyatları çıkış tarihlerinden bu yana ortalama yüzde 5 artmıştı, bu artışla birlikte toplam yüzde 15 bir artış görülmüş oldu.

    Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların ardından, şu ifadeleri kullanmıştı: "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var, Venüs var, Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir."

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    Etiketler:
    Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 8, Venüs, Vestel, Samsung, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği, Güney Kore, Türkiye
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