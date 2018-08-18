Fitch'ten Türkiye açıklaması: Tedbirler kredibiliteyi inşa etmek için yetersiz

Derecelendirme kuruluşu, geçtiğimiz günlerde Katar 'ın Türkiye 'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı haberlerinin liranın değer kazanmasını sağladığını ancak yatırımın zamanının ve ayıntılarının henüz açıklanmadığını hatırlattı. Türkiye'nin sahip olduğu yüksek enflasyonun ve cari açık rakamlarının küresel mali piyasalardaki risklere maruz kalmasında etkili olduğu da ifade edildi.
Reuters’ın geçtiği Fitch’in raporundan önemli başlıklar şöyle:
— Türkiye’nin, durumu bariz bir şekilde kötüleşmediği sürece bir IMF programına başvuracağını sanmıyoruz.
— Ani sıkılaştırmalar büyümedeki yavaşlamayı daha da keskinleştirecektir.
Ficth Ratings 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürmüş, görünümü ise 'durağan'dan 'negatif'e çevirmişti.
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