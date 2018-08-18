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12:42 18 Ağustos 2018
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    Emlak Bankası

    Emlak Bankası 'Emlak Bank' adıyla geri dönüyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye Emlak Bankası, 'Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi', kısa adıyla 'Emlak Bank' olarak yeniden faaliyete başlayacak. Yönetim Kurulu'nda alınan kararla Emlak Bank Genel Müdürlüğü'ne, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük Eylem Planı açıklamasında, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankacılık yapma yetkisi sona erdirilen ve tasfiye kapsamına alınan Emlak Bankası'nın 'konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı' çalışacak şekilde tekrar faaliyete geçirileceğini duyurmasının ardından çalışmalar hız kazandı.

    Maliye Bakanı Naci Ağbal
    © AA / Raşit Aydoğan
    Ağbal: Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaları tamamladık
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Emlak Bankası'nın atıl durumda ve tasfiye halinde olduğunu hatırlattı. Kurum, "Emlak Bankası'nı yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

    Çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, "Bankamızın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018'de İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ivedilikle yönetim kurulunu da belirledik. İnşallah yıl sonuna kadar Emlak Bankası faaliyetlerine başlayacak. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak, katılım bankacılığındaki markamızı 'Emlak Bank' olarak ortaya koyacağız" diye konuştu.

    Kurum, bankanın faaliyet amacına ilişkin olarak, "Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirledik" ifadesini kullandı.

    BANKANIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DENİZ AKSU ATANDI

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bankanın yeni genel müdürü ve faaliyet alanına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Buna göre, dün yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Genel Müdürlük görevine Albaraka Türk Katılım Bankası Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı.

    Merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlendi.

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    Etiketler:
    Emlak Bank, Emlak Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, Türkiye
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