Habertürk yazarı Altaylı: TL'deki değer kaybının moral bozduğunu biliyorum, ama çok da dertlenmeyin

Fatih Altaylı,"3 yıl kadar önceydi değil mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizi yorumladı.

"Türk Lirası'nın değer kaybının moral bozduğunu biliyorum. Ama çok da dertlenmeyin. Yalnız değiliz" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"On yıllardır ekonomik kader ortağımız Arjantin'in de durumu bizden çok da farklı değil. Yılbaşından bu yana 5 ülkenin paraları dolar karşısında ciddi biçimde değer kaybediyor. Bunlar sırasıyla Türk Lirası, Arjantin Pezosu, Rus Rublesi, Güney Afrika Randı ve Çin Yuan'ı. Yuan, Rand ve Ruble önce değer kazandılar. Nisan'da Ruble çakıldı. Mayıs başında Rand düşüşe geçti. Haziran'da ise Yuan'ın çöküşü başladı. Ancak bunlar sınırlı kaldı. Felaketi yaşayan iki ülke ise Arjantin ve Türkiye oldu. Nisan'dan bu yana önce Arjantin Pezosu dramatik biçimde değer kaybetmeye başladı. Nisan- temmuz arasında ise tam anlamıyla çakıldı.

"Türk Lirası ise aynı dönemde ufak ufak değer kaybetmeye başladıktan sonra ağustos ayı içinde çakıldı ve Pezo'dan daha fazla değer kaybına uğradı. Yani sonuçta ekonomik çöküşte 'Değerli yalnızlıkta' değiliz. Geçmişte ortak sorunlar yaşadığımız ekonomilerle yine ortak bir düşüş içindeyiz. Üstelik Arjantin'in 'Rahip' diye bir bahanesi de mevcut değil."