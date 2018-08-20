Dolar/TL kuru haftaya 6'nın üzerinde başladı

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde, ABD ile ilgili endişeler, tatilde risk almak istemeyenlerin alımları ile 6.3523'ü test etti. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 8'i aştı. Ancak kur yeniden 6.10'lara geriledi.

Cuma gecesi not indirimi kararı alan kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarına önemli bir tepki göstermeyen dolar/TL, cuma günkü kapanış seviyesine yakın 6 liranın üzerinde güne başladı.

Cuma gecesi önce S&P, daha sonra Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurmuştu. S&P'nin not indirim kararı gün içerisinde piyasa tarafından fiyatlanırken, Moody's'in hamlesi tam anlamıyla sürpriz oldu.

PİYASALAR YARIM GÜN İŞLEM GÖRECEK

Türkiye piyasalarının yarım gün açık olacağı bugün düşük hacimli bir seyir beklenirken, yurtiçi piyasaların kapalı olacağı haftanın kalanında küresel piyasalarda önemli gelişmeler olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba akşamı son faiz toplantısı tutanaklarını açıklayacak. Öte yandan cuma günü Jackson Hole'da yapılacak yıllık küresel merkez bankaları toplantısına Fed başkanı dahil birçok ülkenin merkez bankası başkanı katılacak ve verilecek mesajlar izlenecek. Diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Cuma günü ABD piyasalarının kapanışında 6.01 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah erken saatlerde 5.9950 seviyesindeydi. Kur, 10:25 itibarıyla 6.11 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan bu hafta ABD ve Çin arasında düzenlenmesi beklenen ticaret müzakereleri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. İki ülke arasındaki görüşmeden 'ticaret geriliminin hafifletilmesi' kararının çıkması öngörülüyor.