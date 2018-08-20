Merkez Bankası: Katar'la anlaşma yerel parayla

TCMB, Katar Merkez Bankası ile imzalanan swap anlaşmasının TL ve Katar Riyali cinsinden imzalandığını vurgulayarak, "Temel hedef yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak" açıklamasını yaptı.

© AA / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye ve Katar merkez bankaları, 'Para takası' anlaşmasına imza attı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası (QCB) ile imzalanan ikili bir para takası (swap) anlaşmasının 3 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak.

Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atılmış, iki ülkenin merkez bankaları arasında, iş birliğini geliştirmek amacıyla 'Para Takas Anlaşması' imzalanmıştı.