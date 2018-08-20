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    Atina, Yunanistan, protesto

    Yunanistan'da 3. kurtarma paketi tamamlandı: 4 hükümet değişikliği ve protestolarla dolu yıllar

    © REUTERS / Jean-Paul Pelissier
    Ekonomi
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    Yunanistan, kemer sıkma politikası yürüttüğü, 4 hükümetin değiştiği, 3 kurtarma paketinin uygulandığı ve polislerle çatışmalarla dolu protestolarla geçen 8 yılı geride bıraktı. 2010'dan sonra 3. kurtarma paketinin sona erdiği bugün, Sputnik, başkent Atina'daki protestoların en hararetli anlarından bir seçki hazırladı.

    Yunanistan'da 2010'da başlayan borç krizi sonrasında euro bölgesinden (Eurozone) aldığı 3. kurtarma paketi bugün tamamlandı.

    Ocak 2016'da Atina'da çiftçilerin Yunan hükümetinin emeklilik reformunu protesto için bedava dağıttığı mandalinalar kapışılırken izdiham yaşanmıştı.
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis/File Photo
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    Paketin tamamlanmasıyla Atina'nın 8 yıl sonra ilk kez finansal piyasalara yeniden borçlanabilmesinin önü açıldı. Bu süreç boyunca Yunanistan, 4 hükümet değişikliği, kemer sıkma politikaları ve şiddetli protestolarla dolu bir başkent gördü.

    Protestolarda molotof kokteylleri, meşaleler kullanıldı, polisle sert çatışmalara girildi.

    Protestolarda akıllarda kalan en önemli anlardan biri Atina'da, İdari Reform Bakanlığı önünce Mayıs 2014'te yaşanan protestolardı. Protestocular, polisin müdahalesi sonucunda geri püskürtülmüştü.

    ​Bir diğer hararetli protesto da Aralık 2015'te sosyal güvence kesintilerine karşı yapılmıştı. Atina'da 15 bin kadar protestocu toplanmıştı. Barışçıl geçen eylemlerde bir süre sonra polislerin yakınlarında Molotof kokteyli patlatılmıştı.

    ​Atina'daki Syntagma Meydanı, borç krizi dönemi süresince birçok kez Yunanistan vatandaşlarının öfkelerini kustuğu bir yer haline gelmişti.

    ​Hükümet karşıtı protestocular, Temmuz 2015'te Avrupa ülkelerinin bayraklarıyla ateş yakmış, Atina'da Avrupa Birliği ofisi dışında polisle çatışmıştı.

    ​Syntagma Meydanı'nda durum, protestocuların, Yunan politikacıların tartışmalı kurtarma paketini onayladığı sırada polislere attığı molotof kokteylleriyle daha da kızışmıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri duruma müdahale etmişti.

    ​Yunanistan'da Kasım 2015'te kemer sıkma tedbirlerine karşı genel grev ilan edilmiş, daha sonra da protestolar sokak olaylarına dönüşmüştü. Protestocular polislere meşale atmış, polisler de biber gazıyla karşılık vermişti.

    ​Atina'daki kitlesel eylemler, hükümet Mayıs 2017'de yeni kurtarma paketinin kullanılmasını onayladığında şiddet olaylarına dönüşmüştü. Protestocular Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras karşıtı sloganlar atmış, polise molotof kokteylleri fırlatmıştı.

    ​Yunan protestocular bu yıl ocak ayında Yunanistan Parlamentosu önünde yeni kemer sıkma politikaları için milletvekillerinin yeşil ışık yakması nedeniyle toplanmıştı.

    ​Yunanistan 2009 sonlarında başlayan krizden beri büyük bir borç içindeydi ve bu nedenle sıkı kemer sıkma politikaları uyguladı. 2015'te Euro Bölgesi ve IMF tarafından 86 milyar euro'luk 3 kurtarma paketi uygulamaya koyuldu. Paket çerçevesinde emekli maaşlarına kesinti ve vergi artışı getirildi.

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    Etiketler:
    grev, protesto, ekonomik kriz, AB, IMF, Euro Bölgesi, Atina, Yunanistan
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