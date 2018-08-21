Yıldırım'dan ABD Büyükelçiliği'ne saldırı açıklaması: Tasvip etmemiz mümkün değil

Kurban Bayramı namazını Süleymaniye Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta bir gazetecilerin sorularını yanıtladı.

© Sputnik / Yurdagül Şimşek ABD Büyükelçiliği'nden saldırı açıklaması: Bize sağlanan destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz

Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'de yabancı misyonlar, büyükelçilikler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz, hangi ülkeyle, nasıl olursa olsun, bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde ikamet eden, görev yapan, her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin, onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir, hiçbir şekilde kanunsuzluğa, yanlışa, bu ülkede izin verilmeyecektir."