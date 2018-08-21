AB yetkilisi: Türkiye için doğru adres IMF

DW Türkçe'nin haberine göre Oettinger, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Almanya'dan Türkiye'ye de yardım yapılmasının söz konusu olmadığına işaret etti.
Oettinger, yardım için 'doğru adresin Uluslararası Para Fonu (IMF)' olduğunu belirterek Ankara'nın gerekiyorsa 'dramatik gelişmeler ve ciddi durumlar' için kurulan IMF'ye başvurması gerektiğini söyledi.
'ANKARA DOĞRU BİR SİYASET İZLEMELİ'
AB'nin ABD'nin aksine daha 'dostça ve adil' davrandığını belirten Oettinger, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamadığını hatırlattı.
Türkiye'deki ekonomik krizin aşılması için öncelikle 'Ankara'nın doğru bir siyaset' izlemesi gerektiğini ifade eden Oettinger, bu çerçevede Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, faiz politikalarında değişiklik ve ekonomik sübvansiyonlar gibi Türk hükümetinin yeniden güven yaratacak önlemler almasının öneminin altını çizdi.
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