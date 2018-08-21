Dolardaki artış basını da vurdu: Aydınlık gazetesi yayınına ara verdi

Aydınlık gazetesi, bugünkü sayısında okurlarına 'artan maliyetler ve kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınına üç gün ara verdiğini' duyurdu.

Döviz kurundaki artış basın sektörünü de olumsuz etkiledi. Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri ücretlerine zam yaparken, Aydınlık gazetesi de yayın hayatına 3 gün ara vermek zorunda kaldı.

20 Ağustos 2018 tarihli Aydınlık Gazetesi:



"YAZILI BASIN DOLARIN İNSAFINA BIRAKILAMAZ" pic.twitter.com/I24QZH5QX7 — Öncü Gençlik (@OncuGenclik) 20 Ağustos 2018

​​25 Ağustos'ta yeniden satışta olacağını belirten Aydınlık gazetesi, kararı bugünkü manşetinden şu ifadelerde açıkladı:

"Artan maliyetler ve kağıt sıkıntısı sebebiyle yayınımıza üç gün zorunlu olarak ara veriyoruz. Dolar kuşatmasından okurlarımızın da desteğiyle güçlenerek çıkacağız. 25 Ağustos Cumartesi gününden itibaren daha güçlü bir aydınlık için şimdiden kolları sıvıyoruz."

Gazetenin başyazısında da, artan doların kağıt fiyatlarını 3 kat artırdığı vurgulanarak, "Kamu kurumları ise doların yazılı basını boğmasını kenardan izliyor" denildi.