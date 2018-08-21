Türk Lirasının değer kaybı, halkın kripto paraya ilgisini arttırdı

Habere göre, iki hafta önce Türkiye'nin Paribu, Btctürk ve Koinim gibi büyük kripto para borsalarında günlük alım hacmi yüzde 100 oranında artış gösterdi. Ayrıca Türkiye'nin en büyük işlem hacmine sahip kripto para borsası Btctürk'te kripto para birimleriyle yapılan işlem maliyetinin günde 1.3 kat artarak 11.6 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.
Sadece bitcoin değil, XRP, Monero, Stellar Lumens ve başka kripto para alımında büyük artışın yaşandığına dikkat çeken haberde orta sınıfa ait olan bazı yerli yatırımcıların elindeki kripto para hacminin, toplam varlıklarının yüzde 30'unu oluşturduğu belirtildi.
Haberde bütün bu istatistikler ışığında Türk halkının, ekonomik istikrarsızlığın yaşandığı bu dönemlerde kripto para alternatifinin engin gücüne doğru yönelmeye başlamış gibi göründüğü ileri sürülürken Türk yönetiminin ABD'nin uygulayabileceği yeni yaptırımlar karşısında devlet destekli kripto para birimini çıkarma konusunda şimdilik aktif şekilde adımlar atmak istemediğine dikkat çekildi.
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