Türk Lirasının değer kaybı, halkın kripto paraya ilgisini arttırdı

© REUTERS / Dado Ruvic Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyesinde

Haberde Türk lirasının günlerdir süregelen düşüşü ile birlikte Bitcoin.org internet sitesine Türk ziyaretçiler tarafından yoğun bir girişin yaşandığı ve kripto para alımında ciddi artışın görüldüğüne dikkat çekilirken, ING Grubu'nun daha önce yaptığı araştırmanın her beş Türk vatandaşından birinin kripto paralara sahip olduğu sonucunu ortaya çıkardığı belirtildi.

Habere göre, iki hafta önce Türkiye'nin Paribu, Btctürk ve Koinim gibi büyük kripto para borsalarında günlük alım hacmi yüzde 100 oranında artış gösterdi. Ayrıca Türkiye'nin en büyük işlem hacmine sahip kripto para borsası Btctürk'te kripto para birimleriyle yapılan işlem maliyetinin günde 1.3 kat artarak 11.6 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

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Sadece bitcoin değil, XRP, Monero, Stellar Lumens ve başka kripto para alımında büyük artışın yaşandığına dikkat çeken haberde orta sınıfa ait olan bazı yerli yatırımcıların elindeki kripto para hacminin, toplam varlıklarının yüzde 30'unu oluşturduğu belirtildi.

Haberde bütün bu istatistikler ışığında Türk halkının, ekonomik istikrarsızlığın yaşandığı bu dönemlerde kripto para alternatifinin engin gücüne doğru yönelmeye başlamış gibi göründüğü ileri sürülürken Türk yönetiminin ABD'nin uygulayabileceği yeni yaptırımlar karşısında devlet destekli kripto para birimini çıkarma konusunda şimdilik aktif şekilde adımlar atmak istemediğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli para birimine yatırım yapma çağrılarının bazı uzmanların ülkenin kripto para sektörünün geleceği konusunda endişe duymasına neden olduğunun altı çizildiği haberin sonunda ise, Türkiye'nin İran'ı örnek alarak vatandaşlarının bitcoin borsalarına erişimini engelleme kararını alabileceği ihtimaline yer verildi.