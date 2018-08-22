Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dün 6.0105'ye kadar gerileyen ve gün içinde 6.1588'i gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.07 düşüşle 6.0702'den tamamladı.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar/TL 6.10'un altında işlem görüyor

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne düşüşle başladı. Dolar/TL saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.3 azalışla 6.0450'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 0.4 değer kaybıyla 6.9980'den, sterlin/TL de yüzde 0.5 düşüşle 7.8036'dan alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0.03 artışla 95.28 ve euro/dolar paritesi de yatay bir seyirle 1,1569 seviyelerinde bulunuyor.