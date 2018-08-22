ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye dahil 6 ülkeden boru ithalatıyla ilgili karar

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Kanada, Çin, Yunanistan, Hindistan ve Güney Kore'den alınan büyük çaplı kaynaklı boruların, ABD pazarında değerlerinin altında satıldığına ilişkin ön karara vardı.

ABD Ticaret Bakanlığı kararında Türkiye dahil 6 ülkeden ithal edilen, petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşasında kullanılan kaynaklı boruların ABD pazarında değerinin altında satıldığı yönünde ön karar aldı

ABD Ticaret Bakanlığı haziran ayında yaptığı ön incelemede Türkiye, Çin, Hindistan ve Güney Kore'den yapılan kaynaklı boru ithalatının adil olmayan şekilde finanse edildiğine karar vermişti. Son kararla bu ülkelere Kanada ve Yunanistan da dahil edilmiş oldu.

BU ÜLKELERDEN YAPILAN BORU İTHALATINDA ANTİ-DAMPİNG VERGİSİ ALINACAK

Bakanlığın son açıklamasında ABD pazarında, Kanada'dan ithal edilen boruların yüzde 24, Çin'den ithal edilen boruların yüzde 133, Yunanistan'dan ithal edilenlerin yüzde 22.5, Hindistan'dan ithal edilenlerin yüzde 50.5, Güney Kore'den ithal edilenlerin yüzde 15- yüzde 22 ve Türkiye'den ithal edilen boruların yüzde 3.5-yüzde 5.3 oranında adil değerlerinin altında satıldığını belirtti.

Açıklanan bu rakamlar kadar bu ülkelerin ürünlerinden anti-damping vergisi alınacağı vurgulandı.

Bakanlık bu 6 ülkeden yapılan ithalatın değerinin geçen yıl 270 milyon dolardan fazla olduğunu da duyurdu.

Söz konusu ithalatlara ilişkin inceleme bir grup ABD'li üreticinin başvurusu üzerine martta başlamıştı. Soruşturma çapı 406. mm'den büyük karbon ve çelik alaşımlı boruları kapsıyordu.

Soruşturma hakkındaki nihai karar Çin ve Hindistan için 6 Kasım'da, Türkiye ve diğer ülkeler için ise 3 Ocak'ta açıklanacak.