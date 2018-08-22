'Rusya, ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak bağımsız finans sistemi kuruyor'

'Army-2018' Askeri Teknik Fuarı'nda konuyla ilgili açıklama yapan Moiseyev, "Yaptırımlara en uygun yanıtın, uluslararası finans sistemine hiçbir şekilde bağlı olmayan, gerçek anlamda bağımsız bir iç finans sisteminin kurulması olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yaptırımlara rağmen Rusya'nın uluslararası ticarette aktif olarak yer almaya devam ettiğini kaydeden Moiseyev, ancak bunun için ülkenin finans sisteminin en azından hesaplamalar açısından uluslararası sistemle iletişim halinde olması gerektiğini vurguladı.

İşlemlerin tamamen şeffaf olmasının Rusya'ya karşı kullanıldığına dikkat çeken Moiseyev, "Bu nedenle Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, ayrıca diğer ekonomik ve finans kurumları tarafından gerçekleştirilen tüm eylemler, gerekli yerlerde şeffaflığın olmasına yönelikti, uluslararası altyapı olmadan da yapılabilecek işlemlerdeyse gelin o altyapıyı kullanmayalım" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı dün Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşının, 3 Rus şirketin ve 6 Rusya bayraklı geminin yaptırım listesine dâhil edildiğini açıklamıştı. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığına da bloke konmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'lilerin 'ne kadar kötü olursa o kadar iyi' ilkesiyle hareket ettiğini belirterek, Rusya'nın çıkarlarına zarar gelmemesi için ABD'nin yaptırımlarına yanıt verdiğini ve vermeye devam edeceğini ifade etmişti.