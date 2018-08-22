AK Partili Turan: Dövizin artmasının tek sebebi var...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dövizin artmasının tek sebebi var; Türkiye'ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar" diye konuştu.

Turan, partisinin Çanakkale İlçe Başkanlığı'nca Öğretmen Evi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların sürdüğünü söyledi.

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Bunların en somut göstergesinin dolardaki yükseliş olduğunu belirten Turan, "Ekonomik parametrelerin tek göstergesi döviz değildir. Çok farklı kriterler vardır, bir tanesi dövizdir. Bizim dövizden başka sıkıntı yaşadığımız hiçbir kriter yok. Yatırımlar, üretim, ihracat devam ediyor, sadece dövizle ilgili bir dalgalanma oldu. Ancak göreceksiniz, bu dalgalanmanın sonunda Türkiye büyüyerek çıkacak. Bu dalgalanma bölgesel ittifakların kapısını açacak. Dünyada sadece Amerika'nın merkezi olduğu bir yapılanma değil, başka başka merkezlerin de olduğunu herkes görecek" diye konuştu.

Turan, "Bir laf var ya, 'kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış', Amerika'nın yaptığı bu yanlış, dünyada, Türkiye'de ve başka ülkelerde de bir ders olacak. Bu işin sonunda göreceksiniz egemenlik dövizin değil, milletindir, bunu tekrar görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

'BUNLAR PAPAZI DEĞİL ERDOĞAN'I İSTİYORLAR'

Turan, Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu, 160 milyar dolar ihracatı olduğunu belirtti. Fransa'nın 6 trilyon dolara yakın borcu olduğunu dile getiren Turan, şunları söyledi:

"Yeni bir ihracat kaybı yok, yeni borçlanma imkanı yok. Ne oldu da arttı? Bu bile başlı başına kötü bir niyetin göstergesi. Bu bile farklı hesapların göstergesi. İhracat artmış, üretim artmış, borçlanma azalmış. Dövizin artmasının tek sebebi var; Türkiye'ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar."