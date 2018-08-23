Fed tutanakları açıklandı: ABD'nin ticaret politikaları, ekonomik büyümeye olumsuz etki edebilir

FOMC'nin politika faizini yüzde 1.75 — 2.00 aralığında sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.
Tutanaklarda, "Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir" uyarısı yapıldı.
Tutanaklarda, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle Çin para birimi yuanda olağan dışı ve sert değer kaybı görüldüğü vurgulandı.
ABD hükümetinin ticaret politikaları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde belirsizlik ile yatırım harcamalarında azalma ve gecikme görüldüğüne yer verilen tutanaklarda, birçok iş sahibinin de ticaret gerginliklerinin artması durumunda yatırım harcamalarını ve işe alımları kısabileceğine dikkati çektiği belirtildi.
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