Çeşme Otelciler Birliği Başkanı: Şimdi gelmeyin, eylülde gelin

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı, Kurban Bayramı tatilindeki yoğunlukla ilgili olarak "Çeşme'de ev sahibi olarak 'Gelmeyin' demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor" uyarısı yaptı.

Türkiye'nin gözde turizm yerlerinden Çeşme'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm oteller ve tesisler doldu. Plajlarda, kumsalda, sokaklarda adım atmak zorlaştı. Çeşme'nin nüfusu 25 katına çıktı, 1 milyonu buldu. Türkiye'nin her yerinden ilçeye yerli turist geldi.

© AA / Gülsem Adam Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, doluluğun yüzde 100 olduğunu belirterek, "81 ilden plaka görüyoruz. Artık gurbetçilerimiz de Çeşme'ye geliyor. Sezonda yüzde 40 gurbetçilerle dolduk, bu bayramda da devam etti" dedi.

Bayram tatilinde Çeşme'ye gitmeyi düşünenlere "Şimdi gelmeyin, eylül ayında gelin" diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeşme'de ev sahibi olarak 'Gelmeyin' demek çok zor ama bunları diyelim çünkü gelenler açıkta kalıyor. Çeşme dolu olduğu gibi civarındaki Seferihisar, Gümüldür de dolu. Buralara da yönlendiremiyoruz. Rica ediyoruz. Plajlar, sokaklar, oteller dolu tatil devam ediyor. Çeşme'ye gelmek isteyenler, ne olur gelmeyin, eylül ayında gelin. Güzel bir tatil ayı. Fiyatları da yüzde 50 aşağıya çekiyoruz. Çok daha ekonomik bir tatili daha rahat ve keyifli koşullarda yapabilirler."