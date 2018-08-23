Kayıt
16:06 23 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Alibaba

    Alibaba.com Türkiye Müdürü Erpolat: Türkiye'de daha büyütülecek ve yapılacak çok iş var

    © REUTERS / © REUTERS/ Aly Song
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, Alibaba'nın Trendyol'u satın almasının Türkiye'ye duydukları güvenin en büyük göstergelerinden olduğunu belirterek, "Gidecek çok yolumuz var. Biz bunu her zaman fırsat olarak görüyoruz. Geleceğe daha kararlı ve güvenli bakıyoruz. Türkiye'de daha büyütülecek ve yapılacak çok iş var" diye konuştu.

    Alibaba
    © REUTERS / Aly Song
    Türk e-ticaret devi Trendyol, Alibaba'ya resmen satıldı
    Erpolat yaptığı açıklamada, Alibaba.com'un 2009 yılından beri Türkiye'de aktif olarak bulunduğunu aktararak, Türkiye'nin Alibaba grubu için çok önemli olduğunu ve 8-9 yıl içerisinde Türkiye'de çok ciddi bir ivme katettiklerini söyledi.

    ‘AMAÇIMIZ DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAMAK'

    Alibaba'nın Trendyol'u satın almasının Türkiye'ye duydukları güvenin en büyük göstergelerinden olduğunu belirten Erpolat, "Ticaret Bakanlığı'yla birlikte iki yıldır Türk KOBİ'lerini ihracatçı hale getirmeye ilişkin bir projemiz var. Bu proje, Türk KOBİ'lerini ciddi şekilde ivmelendirdi. Şu anda KOBİ tarafında ciddi bir ihracat seferberliği başladı. Amaç; birkaç yıl içerisinde dünyayı Türk KOBİ'leriyle tanıştırmak ve KOBİ'leri global hale getirerek ülkemize döviz girdisi sağlamak. Türkiye hem stratejik olarak bulunduğu konum bakımından hem de köprü vazifesi gördüğü için dünya ticareti içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Biz KOBİ'lerimizin hak ettiği yeri bir an evvel almasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

    ‘KOBİ'LERİMİZİ EKONOMİK HAYATIN İÇİNE ALMAK VE GLOBALLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'

    Erpolat, Alibaba.com olarak Türkiye'deki yerel iş ortaklarıyla birlikte son iki buçuk yılda ciddi yatırım ve çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Hükümetimiz de bu konuya son derece yakın ve çok ciddi destek veriyor. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın verdiği desteklerle bunların artarak devam edeceğini görüyoruz. Türkiye'nin çıkış yollarından, bizce en önemlilerinden bir tanesi KOBİ'lerimizi ekonomik hayatın içine almak ve globalleştirmek. Sadece 80 milyon kişiye değil, 8 milyar kişiye, dünyadaki bütün ülkelere ürün üretmelerini istiyoruz. Bizce Türkiye'nin çıkış noktalarından bir tanesi bu. Biz grup olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
    Alibaba.com Türkiye Müdürü Erpolat, Türkiye'nin hazır giyim, gıda ve makine parçaları gibi kuvvetli olduğu belli sektörler olduğunu belirterek, kuvvetli oldukları segmentleri daha da büyüttüklerini, aynı zamanda farklı coğrafyalardan gelen talepleri de değerlendirdiklerini anlattı.

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
    © AA / Seyit Aydoğan
    Tüfenkci: Alibaba ve Amazon ile görüşüyoruz
    ‘YENİ DÜNYALAR, YENİ PAZARLAR AÇIYORUZ'

    Türk KOBİ'lerini yeni pazarlarla tanıştırdıklarına dikkati çeken Erpolat, "Yeni dünyalar, yeni pazarlar açıyoruz. Bu çok kritik bir misyon. Yaptığımız iş insanların hayatlarını direkt etkiliyor. Çünkü yaptığımız iş sayesinde insanlar şirketlerini büyütüyor ya da sıfırdan bir şirket kuruyor ve istihdam sağlıyor. Kendi kazandıkları parayla ailelerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu bizim açımızdan en az para ve ticari başarı kadar önemli bir kriter. Biz Alibaba.com olarak bu başarının bir parçası olmayı her zaman istiyoruz." diye konuştu.

    ‘GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'

    Erpolat, Türkiye'deki toplam ticaretin sadece yüzde 4'ünün elektronik ticaret üzerinden döndüğüne değinerek, "Dolayısıyla ülke olarak gidecek çok yerimiz var. Bu hem iyi hem kötü, nereden baktığınıza bağlı. Çok düşük olarak görebilirsiniz bu rakamı çünkü Çin'de yüzde 20, İngiltere'de yüzde 17'lere geldi. Herkes için kazanılacak para var. Gidecek çok yolumuz var. Biz bunu her zaman fırsat olarak görüyoruz. Kesinlikle optimist vaziyetteyiz. Geleceğe daha kararlı, daha güvenli bakıyoruz. Türkiye'de daha büyütülecek ve yapılacak çok iş var" değerlendirmesinde bulundu.

     

    İlgili konular:

    Alibaba, bulut hizmetlerini Türkiye'ye taşıyor
    Alibaba'nın yapay zekası insanı yendi
    Alibaba'nın kurucusundan ABD'ye mesaj: Ticaret biterse savaş başlar
    Etiketler:
    Trendyol, Alibaba, Cüneyt Erpolat, Türkiye, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünya üzerindeki gizemli delikler
    Dünya üzerindeki gizemli çukurlar
    Karikatür
    Çini'in ABD'ye getirdiği 16 milyar dolarlık ilave vergiler yürürlüğe girdi
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet