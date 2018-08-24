Dolar/TL 6.1160'tan işlem görüyor

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda dolar/TL, güne yükselişle başladıktan sonra 6.1160'tan işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5.9925 — 6.1548 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0.6 artışla 6.0842'den tamamladı.

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.5 artışla 6.1160'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL, yüzde 0.4 değer kazancıyla 7.0960'tan, sterlin/TL de yüzde 0.3 yükselişle 7.8750'den alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0.3 azalışla 95.47 ve euro/dolar paritesi ise yüzde 0.3 artışla 1.1574 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişi verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6.00 seviyesinin destek, 6.1550'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.