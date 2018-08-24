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    US-Präsident Donald Trump

    ABD'li yatırım danışmanı Yardeni: Trump yeri doldurulamaz biri değil, piyasaların çökeceğini sanmıyorum

    © REUTERS / Leah Millis
    Ekonomi
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    Yardeni Araştırma'nın yatırım danışmanlığı başkanı olan Ed Yardeni CNN'e yaptığı açıklamada, "Trump yeri doldurulamaz biri değil. Piyasaların çökeceğini sanmıyorum" dedi.

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    © REUTERS / Thomas White
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    ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili Fox TV'ye verdiği röportajda, "Benimle ilgili görevden azil süreci başlarsa piyasalar çöker" açıklamasında bulundu.

    Trump'a eskiden yakın çalışan iki isim hakkında yargı cephesinde son günlerde yaşanan gelişmeler, Trump hakkında görevden azil sürecinin başlayabileceğine dair tartışmaların yaşanmasına yol açtı.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre, son günlerde Trump'ın başkanlığının en zor günlerini yaşamasına neden olan gelişmeler şöyle:

    — Trump 'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti.
    — Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu.
    Yaşanan bu son gelişmelerle ilgili Fox televizyon kanalına bir röportaj veren Trump, şu sözleri kaydetti:

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump: Azledilirsem piyasa çöker
    "İyi iş yapan birini nasıl azledebilirsiniz bilmiyorum. Size söylüyorum. Eğer benimle ilgili görevden azil süreci başlarsa, piyasalar çöker. Sanıyorum herkes çok yoksul olur."

    'YÜZÜNÜ DIŞ POLİTİKAYA DÖNEBİLİR'

    Piyasanın önde gelen kimi oyuncularına göre, Trump ile ilgili gelişmelerin hesabı gelişmekte olan ülke piyasalarına kesilebilir.

    Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın Londra'daki varlık stratejistlerinden John Normand, yatırımcılara gönderdiği notunda Trump'ın ülkesinde ateş tahtasına oturmamak için dış politikaya yüzünü dönebileceğini söylüyor.

    Normand, azil iddialarının konuşulduğu bu dönemde gelişmekte olan piyasaların risk teşkil ettiğini ifade ediyor.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Leah Millis
    ABD’li CEO’lardan Trump’a uyarı
    ABD merkezli ekonomi ajansı Bloomberg ise buna örnek olarak Beyaz Saray'ın son dönemde Venezuela'dan Türkiye'ye, Rusya'dan Çin ve Güney Afrika'ya kadar birçok ülke ile yaşadığı sorunlara dikkati çekiyor.

    'PİYASALAR UMURSAMIYOR'

    ABD televizyon kanalı CNN'de piyasalar baş yazarı olan Matt Egan, Trump'ın azledilmesi durumunda hisse senetleri piyasalarının diplere inebileceğini, ancak piyasaların çökeceğini söylemenin çok büyük bir iddia olduğunu aktarıyor.

    Yardeni Araştırma'nın yatırım danışmanlığı başkanı olan Ed Yardeni CNN'e yaptığı açıklamada, "Trump yeri doldurulamaz biri değil. Piyasaların çökeceğini sanmıyorum" diyor.

    Diğer yandan yargıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve Trump hakkında azil iddialarının ortaya çıkmasına piyasanın çok büyük bir tepki vermediği görüldü.

    ABD'de Demokrat başkan aday adayı Bernie Sanders
    © REUTERS / Jim Urquhart
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    Tigress Financial Intelligence'dan şef piyasa stratejisti Ivan Feinseth, "Piyasaların çok da umurunda değil gibi gözüküyor. Piyasalar, Trump'ın sonu gelmeyen çatışmaları ve çılgın yorumlarını görmezden geliyor" diyor.

    Bugüne kadar ise piyasaların Trump'ın başkanlığına olumlu tepki verdiği görüldü.

    Özellikle Trump'ın vergileri indirmesi ve regülasyonları azaltması ile seçildiğinden beri S&P 500 endeksi yüzde 34 yükseldi, Dow Jones endeksi ise kazançlarını yüzde 40 artırdı.

    Diğer yandan Trump'ın Çin ile giriştiği ticaret savaşı ise güçlü bir şekilde büyümesi beklenen dünya ekonomisi önündeki en büyük tehlike olarak görülüyor.

    Uzmanlar, azil süreciyle ilgili iddiaları tartışırken ABD ekonomisinin güçlü bir döneminde olduğuna da dikkati çekiyor.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    'ABD EKONOMİSİ, TARİHİNDEKİ EN UZUN GENİŞLEME SÜRECİNE GİRDİ'

    ABD ekonomisi, tarihindeki en büyük büyüme döngüsüne girmek üzere.

    2009'dan beri sürekli büyüyen Amerikan ekonomisi, tarihindeki en uzun genişleme sürecine girdi.

    Bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık olarak yüzde 4,1 büyüyen ABD ekonomisi, böylece 2014'ten beri en hızlı büyümesini gerçekleştirdi.

    ABD'nin eski devlet başkanı Richard Nixon'ın görevden azledilme tehlikesi ile yüz yüze geldiği 1973 yılında S&P 500 endeksi yüzde 14, 1974'te ise yüzde 26 düşmüştü.

    Ancak uzmanlar piyasaların bu tepkisini Nixon hakkında azledilme sürecini tetikleyen Watergate skandalına bağlamıyor.

    1973 yılında Amerikan ekonomisi resesyona girmiş, petrol fiyatları OPEC'in petrol ambargosu yüzünden dört katına çıkmış ve Amerikan doları değer kaybetmişti.

    Piyasalarla ilgili veri akışı sağlayan DataTrek Research'ün kurucusu Nicholas Colas müşterilerine yazdığı notunda, "2018, 1974 yılı değil. İşler çok farklı" diyor.

    Bu yüzden olası bir görevden azil sürecinin tüketici güvenini ve yatırım ortamını nasıl etkileyeceğinin önemli olduğu aktarılıyor.

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    Etiketler:
    piyasa, dolar, Fox TV, CNN, Donald Trump, ABD
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