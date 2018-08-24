'Rusya ve Türkiye, askeri-teknik işbirliğinde ulusal para birimlerine geçiş yapabilir'

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, savunma alanında ulusal para birimleriyle alışveriş için ilk adayların Türkiye, Çin ve Hindistan olabileceğini söyledi.

Rus basınına konuşan Şugayev, Rusya'nın Türkiye, Çin ve Hindistan'la büyük ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, "Bu ülkeler savunma sözleşmelerini ulusal para birimleriyle ödemenin potansiyel ilk adayları" dedi.

Şugayev, büyük ticaret hacminin bulunduğu ülkelerle ulusal para birimlerine geçişin daha kolay olacağını da ifade etti.

Şugayev, daha önce Rusya'nın savunma sözleşmelerinde dolardan vazgeçip vazgeçmeyeceği sorusuna "Nelerden vazgeçeceğimiz ve nelerden vazgeçmeyeceğimizi hayat gösterecek" yanıtını vermişti.