'Bankalar, icra yoluyla elde ettiği gayrimenkullerle emlak zengini oldu'

Bu yılın ilk yarısı itibarıyla batık kredilerin 74 milyar TL ile dramatik boyutlara ulaştığı ifade edildi. Bankaların, icra yoluyla elde ettiği gayrimenkullerle emlak zengini olduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Şu anda 13'ü özel, üçü kamu ve üçü de katılım bankası olmak üzere 19 bankanın elinde satışa hazır 13 bin 305 gayrimenkul bulunuyor.

Bu yılın ocak ayında bankaların elinde 12 bin 744 adet gayrimenkul bulunurken aradan geçen 7 ayda icradan el konulan gayrimenkul sayısı yüzde 5.6 artış gösterdi.

Bir kısım gayrimenkul de değerleme aşamasında olduğu için henüz satışa çıkarılmış değil. Bunlar da dikkate alındığında finans sektörünün elindeki satılık gayrimenkul sayısının 15 bini geçeceği tahmin ediliyor.

Ödenemeyen ticari ve bireysel krediler nedeniyle konuttan, fabrikaya, otelden düğün salonuna, kümesten bağ bahçeye kadar binlerce gayrimenkul bankaların eline geçti. En çok kamuda Son dönemlerde birçok büyük projeyi finanse eden kamu bankaları el konulan gayrimenkullerde de başı çekiyor.

Bankaların internet sitelerinde yer alan ilanlara bakıldığında, ilanların Anadolu illerinde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Kamu bankalarında satılık toplam 6 bin 787 gayrimenkul bulunuyor. 2018'in başında bu sayı 6 bin 412 adetti.

© Fotoğraf : DHA AK Partili belediye başkanının kurban kestirdiği lüks makam aracına haciz

VakıfBank 2 bin 940 gayrimenkul ile başı çekerken bankanın elindeki satılık gayrimenkullerin 1.964'ü konut, 726'sı ise işyeri. Ziraat Bankası'nın portföyünde ise 2 bin 4 adet satılık gayrimenkul ilanı var. Halkbank'ta ise satılık gayrimenkul ilanı sayısı 1843. 13 özel bankanın portföyünde 5 bin 647 tane gayrimenkul satışı ilanı bulunuyor.

Yılbaşına göre yüzde 3.6'lık artış söz konusu. 967 ilanla Şekerbank özel bankalar arasında ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yer alan İş Bankası'nın satılık gayrimenkul ilanı ise 933'e dayandı. İş bankasının satılık ilanları arasında 7 milyon TL'lik tavuk çiftliğinden süt imalathanesine kadar birçok konut ve 11 tane de fabrika bulunuyor.

Özel bankaların satılık portföyünde zeytinyağı fabrikasından otellere, kümesten düğün salonuna birçok gayrimenkulün satış ilanı var. Hacizde yarışıyorlar Haciz yarışında katılım bankaları da emin adımlarla ilerliyor. Katılım bankalarında satılık 871 tane gayrimenkul bulunuyor. 2018'in başında bu sayı 753'tü.