QNB Finans Yatırım: Türk Lirası henüz bir denge bulabilmiş değil

"Eylül ayında lira için önemli gelişmeler var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Orada ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşürse bu piyasalar ve lira için önemli olabilir; ve Eylül'de Merkez Bankası toplantısı var" ifadesini kullanan Kanlı, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:
— Güney Afrika randında da aynı saatlerde benzer bir hareket oldu. Gelişen ülke para birimlerine yönelik genel olumsuz bir algı var.
— Riskli para birimlerinde genel bir hareket oldu. Fakat dışarıda hava bir birim bozulduysa bizde beş birim bozuldu.
— Eskiden liradaki değişimler 1.5-2 kuruş olurdu. Ama bu süreçte lira henüz bir denge bulabilmiş değil. Küresel yatırımcı henüz hangi seviyelerin alış ve satış için makul olduğuna karar veremedi.
— Geçmişte Brezilya realinde ve Güney Afrika randında da böyle ani hareketler olurdu ama hareket 1.5-2.0 kuruş oynardı.
— ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in Jackson Hole konuşmasından sonra gelişmekte olan ülke paralarında Cuma günü bir değer kazanma eğilimi oldu. Dolar/lira da 6.10'lardan 6.0'lara geriledi.
— Bizim de olumsuz gelişmelerden etkilenme katsayımız iyice artmış durumda. Küresel olumsuz bir havadan en çok etkilenenlerdeniz. Yurt içinde hızlı bir artışa yol açabilecek herhangi bir gelişme olmadı.
— Başka bir ihtimal de uzun bir bayram tatili sonrası piyasalar sığ olduğu için — açılışla birlikte gerçek bir döviz talebi de olmuş olabilir.
— Merkez Bankası ve Brunson davasında olumlu şeyler ortaya çıkarsa kurda gerileme görürüz.
— Eylül ayında lira için önemli gelişmeler var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Orada ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşürse bu piyasalar ve lira için önemli olabilir; ve Eylül'de Merkez Bankası toplantısı var.
— Merkez Bankası bugün döviz rezervlerini açıklayacak; ama, piyasa izleyicilerinin hepsi rezervlerde bir düşüş olacağını biliyor zaten. O yüzden çok etkili bir veri olacağını düşünmüyoruz.
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