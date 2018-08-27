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16:15 27 Ağustos 2018
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    Petrol- OPEC

    OPEC'in petrol ihracatı geliri yüzde 28 arttı

    © REUTERS / Darren Whiteside
    Ekonomi
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    OPEC ülkelerinin 2017'de petrol ihracatından elde ettiği gelir, bir önceki yıla kıyasla yüzde 28,6 artarak 567 milyar dolara yükseldi.

    OPEC
    © REUTERS / Ramzi Boudina
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    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artarak 567 milyar dolara yükseldi.

    AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatı 2016'da 43,74 dolar olurken, 2017'de bu fiyat 54,15 dolar olarak tespit edildi. Söz konusu dönemde Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı ise 43,33 dolardan 50,79 dolara yükseldi.

    OPEC ülkelerinin geçen yıl petrol ihracından elde ettiği gelir bir önceki yıla göre yüzde 28,6 artışla 567 milyar dolara yükseldi. Söz konusu miktar, 2016'da 441 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. EIA tarafından, OPEC ülkelerinin petrol ihracatından elde edeceği toplam gelirin bu yıl 736 milyar dolar, gelecek yıl ise 719 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

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    © AFP 2018 / Atta Kenare
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    EIA verilerine göre, OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en fazla ham petrol ihraç eden ülkesi konumunda bulunan Suudi Arabistan, geçen yıl OPEC üyeleri arasında en fazla gelir elde eden ülke oldu.

    Buna göre, Suudi Arabistan'ın 2016'da 134 milyar dolar olan petrol ihracatı geliri geçen yıl yüzde 24,6 artış göstererek 167 milyar dolara ulaştı.

    Ayrıca, geçen yıl Suudi Arabistan'ın petrol ihracından elde ettiği gelirin OPEC'in toplam ihraç gelirinin içindeki payı yüzde 29,4 oldu.

    IRAK İKİNCİ SIRADA

    OPEC ülkeleri içinde geçen yıl petrol ihracından en fazla geliri elde eden ikinci ülke ise Irak oldu. Irak'ın petrol ihracından elde ettiği gelir 2016'da 53 milyar dolar iken, 2017'de yüzde 30,2 artarak 69 milyar dolara yükseldi.

    Geçen yıl, Irak'ın petrol ihracatından elde ettiği gelirin OPEC'in toplam ihraç gelirinin içindeki payı yüzde 12,17 olarak tespit edildi.

    Petrol- OPEC
    © REUTERS / Darren Whiteside
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    Petrol ihracatı gelirinde, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise OPEC içinde üçüncü sırayı paylaştı. BAE'nin petrol ihracı geliri 2016'da 45 milyar dolar iken, 2017'de yüzde 22,2 artışla 55 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde, İran'ın geliri ise yüzde 48,6 artışla 37 milyar dolardan 55 milyar dolara yükseldi.

    İki ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelirin OPEC'in toplam ihraç gelirinin içindeki payı ise yüzde 19,4 oldu.

    Etiketler:
    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ABD, İran, Irak, Suudi Arabistan
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