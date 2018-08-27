Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ile ulaşıma ağırlık verecek

Uber, yaşayacağı olası kar kaybına rağmen elektrikli scooter ve bisiklet ile ulaşıma yönelik yatırımları arttırmayı planladığını açıkladı.

© REUTERS / Osman Orsal Uber ve Scotty sürücülerine ceza yağdı

Geçtiğimiz yıl Jump adlı bir elektrikli bisiklet firmasına yatırım yapan Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ile ulaşıma yoğunlaşacağını açıkladı.

Financial Times'a konuşan Uber'in İcra Kurulu Başkanı Dara Khosrowshahi, yoğun saatlerde 1 tonluk bir metal yığınının bir kişiyi 10 blok taşımasının oldukça verimsiz olduğunun altını çizdi ve geleceğin bireysel ulaşımda olduğunu vurguladı. Khosrowshahi, " Bireysel ulaşım türü, şehir içi seyahatlerde daha uygun ve kullanışlı" yorumunda bulundu. Gelecekte insanlar, daha sık kısa seyahatler yapacağını tahmin ediyorum" dedi.

Ayrıca bu kararının şirketin finansal durumunu nasıl etkileyeceği konusunda da yorumlarda bulunan Khosrowshahi, "Kısa vadede maddi olarak belki de bizim için bir kazançlı olmayacak ama stratejik olarak uzun vadede bu yatırımın tam olarak varmak istediğimiz nokta olduğunu düşünüyoruz" dedi.