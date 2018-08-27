Kayıt
16:15 27 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Kapalıçarşı

    İşleri bozulan Kapalıçarşı esnafı, Budva'ya taşınıyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Kapalıçarşı esnafının bir bölümünün, işlerin düşmesi ve maliyetin artması üzerine Karadağ'ın önemli turistik merkezleri içerisinde yer alan Budva'ya taşındığı öğrenildi.

    Kapalıçarşı
    DHA
    Kapalıçarşı kimlik değiştiriyor: Kuyumcular kapanıyor, lokumcular açılıyor
    Kapalıçarşı esnafı olarak turizm sezonunda 2 yıl öncesine kadar günlük 500 bin ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Kapalıçarşı Esnafları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Fırat, bu sayının 100-150 binlere kadar düştüğünü ve bu durumun esnafın hem kârlılığına hem de cirosuna olumsuz bir etki yaptığını söyledi.

    Dünya Gazetesi'nden Barış Sedef'in haberine göre, özellikle turist sayısındaki düşüşün bazı esnafları farklı pazar arayışlarına yönledirdiğine dikkat çeken Fırat, "Burada faaliyet gösteren esnafın bir bölümü Karadağ'ın önemli turistik merkezleri içerisinde yer alan Budva'ya gitti. Bölgeye eylül sonuna kadar 730 irili ufaklı turist gemisi geliyor. Kemer, İzmir ve Kuşadası'nda faaliyet gösteren bazı esnafın da Budva'ya gittiğini görüyoruz. Çarşıdan büyük esnaf olarak 20'nin üzerinde dükkanda Budva'ya gidenler içerisinde küçük ölçeklileri de katarsak bu sayı 40'a yaklaşır" şeklinde konuştu.

    Kapanan ve el değiştiren dükkanların yerine gıda alanında faaliyet gösteren dükkanların açıldığına değinen Fırat, "Kapalıçarşı serbest piyasanın önemli merkezleri arasında yer alıyor. Dünyaya mal olmuş bazı dükkanların kapanması kalite anlamında da düşüşü ardından getiriyor" diye konuştu.

    Kapalıçarşı, Sandal Bedastanı Kapısı, Nusr-Et lokantası tabelası
    © Fotoğraf : Twitter
    Kapalıçarşı'daki tepki çeken tabela kaldırıldı
    KRUVAZİYERLERİN AZALMASI GİDİŞLERİ HIZLANDIRDI

    Birkaç yıl öncesine kadar Karaköy bölgesinde yoğun bir kurvaziyer gemisi akışı olduğuna değinen Fırat, alternatif pazar arayışlarında etkili olan diğer bir unsurun turist gemilerindeki azalma olduğunu kaydetti. Fırat, "Eskiden Karaköy bölgesine ciddi bir kruvaziyer gemi akışı vardı. Bunun azalması bizi de olumsuz yönde etkiledi. Buraya gelen turistleri otobüslerle alıp çarşıda gezdiriyorduk. Gelen gemilerdeki turistlerin yüzde 50'sine bu şekilde ulaşabiliyorduk. Şu anda bu geliri elde edemiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Öte yandan turizm sezonun güney bölgelerde kısmen iyi geçtiğine dikkat çeken Fırat, sezonun ortasında olmalarına rağmen çarşı esnafı olarak gidişattan memnun olmadıklarını ve her geçen yıl çarşının kan kaybettiğini söyledi.

    SENE BAŞINDAN İTİBAREN 70 DÜKKAN EL DEĞİŞTİRDİ

    Kur bazlı artışlardan dolayı yıl başından beri 100-70 dolayında dükkanın el değiştirdiğini kaydeden Başkan Fırat, "Bu dükkanların önemli bir kısmı merkezi yerler üzerinde yer alan kuyumcu, tekstilci ve turistik eşya satan dükkanlardan oluşuyor. Mevcut dükkanların kiraları dolar ve altından alınıyordu. Altın ve dolar üzerinden kira alınması burada faaliyet gösteren esnafın zorda kalmasına neden oldu ve el değiştirmeler hız kazandı" şeklinde konuştu.

    Kapalıçarşı
    © REUTERS / Murad Sezer
    Kapalıçarşı'da yüzlerce dükkan kapandı
    Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren dükkanların yüzde 30'unun şahıslara ait olduğunu, kalanının ise kiralık olduğunu anlatan Fırat, şöyle devam etti: "Kiralık dükkanlara baktığımız zaman sık sık el değiştirdiğini görüyoruz. Sezonunda başında 50 bin dolara dükkan tutan bir esnafın kurdaki artış neticesinde tekrar aynı fiyata dükkan tutması çok zor. Bu durum esnafın farklı bölgelere kaymasına neden oluyor. Biz beklentimiz yıl sonunda mal sahiplerinin kiraları dolar bazından Türk lirasına çevirerek aylık bazda alması. Aksi halde çarşıda faaliyet gösterecek esnafı tutmaları zor. AVM'lerin büyük bir bölümünde bile kiralar mağazaların ciroları üzerinden alınıyor."

    Etiketler:
    kriz, ekonomi, Kapalıçarşı, Karadağ, Budva
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tulumu halayla buluşturan Karadenizlinin Diyarbakır aşkı
    Tulumu halayla buluşturan Karadenizlinin Diyarbakır aşkı
    Karikatür
    ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti
    İnfografik
    Putin'in yeni limuzini: Aurus
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet