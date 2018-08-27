Japon şirketi, Türkiye'de fabrika açma planlarını erteledi

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, erteleme kararının değer kaybeden Türk lirası ile birlikte Türkiye dışından mal tedariğinin maliyetinin artması nedeniyle alındığı belirtildi.

© AP Photo / Koji Sasahara Wall Street Journal: Türk Lirası'ndaki düşüş Japonya'nın küçük yatırımcısını vurdu

Fabrikanın bu yıl sonuna doğru başlaması planlanan inşaatı 6 ay ila 1 yıl ertelendi.

Fabrikada yazıcılarda kullanılan mürekkep yapımına yönelik reçine ürünleri üretilmesi planlanıyor.

Japon basınına göre, şirket Türkiye'de bir sanayi bölgesinde kuracağı fabrika için 62 bin metrekarelik bir alan satın aldı. Fabrikanın hangi şehirde kurulmasının planlandığı belirtilmedi.

Japon şirket, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'ya yayılma hedefi ile 2015'te Türkiye'de bir satış şirketi açmış ve Dyo Matbaa Mürekkepleri'nin çoğunluk hissesini satın almıştı.