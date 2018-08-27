Türkiye Gazeteciler Sendikası: Medya tarihinin en zor zamanını yaşıyor, kâğıtta vergi sıfırlansın

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), dolardaki yükselişe bağlı olarak kâğıt fiyatlarının artmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de medya tarihinin en zor zamanını yaşıyor" denildi. Açıklamada özelleştirmelere son verilmesi ve kâğıtta vergilerin sıfırlanması gerektiği vurgulandı.

TGS, artan döviz kurlarıyla birlikte, kâğıt maliyeti nedeniyle zor durumda kalan gazetelere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de medya tarihinin en zor zamanının yaşandığının belirtildiği açıklamada, "Medyadaki tekelleşme, işsizlik ve siyasi otoritenin medyanın tamamını yönetme isteği gibi sorunların yanına şimdi de dolardaki artış eklendi. Kâğıt fiyatlarının dolara bağlı olarak üç kat artması basına büyük darbe vurdu" denildi.

Özelleştirmelere son verilmesi ve kâğıtta vergilerin sıfırlanması vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin gazete kâğıdı temini sağlayan SEKA'nın özelleştirilmesiyle başlayan bu süreç ülkemizi kâğıt sektöründe dışa bağımlı hale getirdi. Son bir yılda fiyatlar üç kat arttırıldı. Gazeteler kâğıt temininde sıkıntılar yaşadı. Dolardaki artışla birlikte de bugünkü tabloyu yaşıyoruz. Gazeteler adeta yaşam mücadelesi veriyor. Habertürk gazetesi dijitalleşme ve maliyeti gerekçe göstererek yazılı yayın hayatına son verdi. Aydınlık gazetesi kâğıt sıkıntısı nedeniyle yayınına 3 gün ara verdi. Sözcü gazetesi bir ekini kapattı. Yayına devam etmek isteyen gazeteler de fiyat artışı yapmak zorunda kaldı. Dünya gazetesi geçen ay fiyatını 3.75 TL'den 4.25'e çıkardı. Geçen günlerde de Sözcü gazetesi fiyatını 1.25 TL'ye, Cumhuriyet gazetesi de 2.5 TL'ye yükseltme kararı aldı. Posta ve BirGün gazeteleri de 2018'e zamlı girdi. Bu sıkıntı sadece gazetelerle de sınırlı değil. Kağıt krizi kitap ve dergileri de vurdu. Yayıncılar da ayakta kalma savaşı veriyor. Aktüel Arkeoloji Dergisi basımını ileri bir tarihe erteledi. Leman Dergisi sıkıntı yaşadıklarını duyurdu. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı kitaplarını basamadığı için okurlarından destek istedi.

'YAZILI BASINA DÜŞÜK FAİZLE KREDİ VE TEŞVİK PAKETLERİ HAZIRLANMALI'

Gazeteler bir kamu görevi yapmaktadır. Halkın haber alma hakkı kâğıt sorunuyla engellenemez. Hükümetin basın özgürlüğünü sağlaması demokrasinin olmazsa olmazıdır. Hükümet bu duruma sessiz kalamaz. Kâğıt krizine acil bir çözüm üretilmeli. Aksi halde yeni kapanmalar kapıdadır. Gazetelerin bağımsız biçimde yayın yapabilmesi için kâğıt sübvansiyonu hayati önemdedir. SEKA gibi köklü bir kurumumuzun özelleştirilmesiyle başlayan süreç durdurulmalı ve Türkiye yeniden kağıdını kendisi üretir hale gelmelidir. Kısa vadede kâğıtta vergiler sıfırlanmalıdır. Basın İlan Kurumu ilan tarifelerine zam yapılmalıdır. Yazılı basına düşük faizle kredi ve teşvik paketleri hazırlamak da hızla gündeme alınmalıdır."