Putin: Rusya, küresel enerji pazarının liderlerinden biri olduğunu kanıtladı

'RUSYA, PETROL ÜRETİMİNDE 1., GAZ ÜRETİMİNDE 2. SIRADA'
Rusya'nın petrol üretiminde dünya 1.'si, gaz üretiminde de dünya 2.'si olduğunu kaydeden Putin, ülkesinin dünyada en fazla elektrik enerjisi üreten 4., en fazla kömür üreten 6. ülke olduğunu da vurguladı.
Putin, küresel enerji pazarındaki rekabetin arttığını da belirterek Rusya'nın yeni pazarlara girmesi ve buralardaki varlığını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.
'RUSYA-ÇİN ORTAKLIĞINDAKİ İLK ENERJİ FORUMU KASIMDA YAPILACAK'
Bu arada Putin, Rusya ve Çin ortaklığında düzenlenecek ilk enerji forumunun kasımda Çin'in başkenti Pekin'de yapılmasının beklendiğini ifade etti.
Rus lider, "İlk enerji forumunun kasımda Pekin'de yapılması bekleniyor. Yaklaşık 40 Rus şirketinin foruma ilgi gösterdiğini biliyorum. Çinli dostlarımızdan da bir heyetin katılım sağlayacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.
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