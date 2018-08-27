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02:20 28 Ağustos 2018
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    İzmir Adnan Menderes Havalimanı

    'Üçüncü havalimanına verilmiş taahhütler, İzmir'e doğrudan uçuşları engelliyor'

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    Ekonomi
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    Doğrudan uçuşlar konusunda İzmir'in 'üvey evlat muamelesi gördüğünü' belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İstanbul'da yapılan üçüncü havalimanına verilmiş taahhütler nedeniyle THY'nin İzmir'e direkt uçuş koymasının engellendiğini söyledi.

    Almanya Köln Katedrali
    © AP Photo /
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    Air Arabia Havayolları, geçen Temmuz ayı başında İzmir'den Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentine doğrudan seferleri başlattı. Başlatılan seferlerle Adnan Menderes Havalimanı'ndan BAE'nin uçuş ağındaki birçok kente de doğrudan ve Sharjah aktarmalı bağlantı sağlanmış oldu. Haftada üç gün karşılıklı gerçekleştirilen İzmir — Sharjah seferlerinin yıl boyu devam edeceği belirtildi.

    Egehaber.com'un haberine göre, TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Air Arabia'nın başlattığı doğrudan seferleri önemsediklerini ve değerli bulduklarını söyledi. İzmir'e doğrudan uçuşlar olması gerektiğini her zaman savunduklarını ve her platformda dile getirdiklerini anlatan İşler, "Air Arabia bizim sesimizi duydu ve olumlu yaklaşımda bulundu. Trabzon, Bodrum, Antalya ve İstanbul'dan sonra İzmir'e de doğrdan uçuşlara başladı" dedi.

    3. havalimanı
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    Yüzde 10 dolulukla başlayan Air Arabia uçuşlarının yüzde 50 doluluğa ulaştığını anlatan Mehmet İşler, Air Arabia'nın hedef kitlesinin gastronomi, alışveriş ve kültür turlarına önem veren gezginler olduğunu söyledi. İzmir turizmi ve ekonomisi için doğrudan uçuşların önemli olduğunu, Türk Hava Yolları'nın İzmir'i hub (bağlantı noktası) olarak değerlendirmesi gerektiğini anlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "THY, Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarını hub ilan ederek İstanbul'u, bağlantılı uzun uçuşlarda stopover (mola) uygulamasıyla konaklama sektörünü destekliyor. Ama İzmir hala üvey evlat muamelesi görüyor. THY'nin doğrudanuçuşlar için İzmir'i mutlaka gündemine alması gerektiğini söylüyoruz. İstanbul'da yapılan üçüncü havalimanına verilmiş taahhütler İzmir'e doğrudna uçuş konulmasını engelliyor. Sormak isteriz, İstanbul'un bedelini İzmir mi ödüyor?"

    ​İklimi, doğası, tarihi, kültürü, gastronomisi ve en önemlisi yaşam tarzıyla İzmir'in önemli bir turizm kenti olduğunun altını çizen İşler, "İzmir hak ettiği turisti, turizmden hak ettiği payı alamıyor" dedi. Turizm çeşitliliği açısından önemli potansiyele sahip İzmir'in yeterince tanınmadığını tanıtılmadığını savunan İşler ayrıca "İzmir'in tanıtımı için tanıtım ataklarına geçmesi lazım. Daha fazla tanıtım daha fazla turist demektir. Evet, bir takım çalışmalar yapılıyor ama bunlar yeterli değil" ifadelerini kullandı.

    İzmir'in stratejik planlamayla daha çok tanıtılması gerektiğini vurgulayan İşler, diğer önemli hava yollarının da İzmir'e daha fazla doğrudan uçuş koyması gerektiğini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    3. Havalimanı, üçüncü havalimanı, Türk Hava Yolları (THY), Adnan Menderes Havalimanı, Air Arabia Havayolları, İzmir, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
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