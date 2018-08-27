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    Liradaki değer kaybı, ABD'deki Tennessee emeklilik fonunu etkiledi

    © AFP 2018 /
    Ekonomi
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    Türk Lirası'ndaki değer kaybının ABD'nin Tennessee eyaletinin emeklilik fonunu etkilediğini belirtildi.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Yeni haftaya 6 seviyesinde başlayan dolar, hareketlendi: 6.21
    BBC Türkçe'nin haberine göre, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ABD'nin Tennessee eyaletinin emeklilik fonunu etkiledi.

    Eyaletteki kamu çalışanlarının emeklilik fonu olan Tennessee Birleşik Emeklilik Sistemi (TCRS), halka açık Türk şirketlerinin hisselerinden oluşan MSCI Türkiye fonunun ABD'deki en büyük yatırımcılarından biriydi.

    Cuma gününün kuruyla Türk şirketlerinde toplam 19 milyon dolar değerinde yatırımı bulunan TCRS, yılbaşından bu yana Türkiye'ye yatırdığı paranın yarıya yakınını kaybetmiş durumda. Kaybın yüzde 37'si TL'nin değer kaybından, yüzde 22'si de BIST 100 endeksindeki düşüşten kaynaklandı.

    Reuters'ın haberine göre TCRS emeklilik fonunun büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesinde.

    'SİNİR BOZUCU BİR DURUM'

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    © AA / Metin Aktas
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    TCRS Yatırım Şefi Michael Brakebill, "Bu kesinlikle sinir bozucu bir durum ve ülkede olanlar üzüntü verici" diye konuştu.

    Brakebill, yine de 50 milyar dolarlık yatırımlarının geri kalanının iyi kâr getirdiğini ve yıllık yüzde 8.1 kârda olduklarını ifade etti.

    TCRS, yatırımlarını teker teker ülkelerdeki enstrümanlar üzerinden yapıyor. Bunun amacı da yatırım yaptıkları ülkeleri seçebilmek. Böylece demokrasinin olmadığı ve yolsuzluğun yaygın olduğu ülkelere yatırım yapmamış oluyorlar. Örneğin Çin, bu nedenle fonun yatırım yapmadığı ülkelerden biri. TCRS Türkiye'ye yatırımını 2012 yılında yapmıştı.

    Fonun yatırımlarının bir diğer özelliği de pasif olmaları, yani yatırımı yaptıktan sonra uzun yıllar boyunca o yatırımla ilgili başka bir işlem yapmamaları.

    Brakebill, gelişen piyasaların getirdiği risklerin farkında olduklarını, yatırımlarını da buna göre yaptıklarını söyledi.

    Borsa İstanbul'a yatırım yapan aynı fon geçen yıl yüzde 38 kâr etmişti.

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    Etiketler:
    Türk lirası, Türkiye, Tennessee, ABD
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