'Mali yükü artıracak sektör talepleri başladı'

Hürriyet yazarı Erdal Sağlam, bayram sonrası piyasaların kurlarda artış ile açıldığını hatırlatarak "Sektörlerden gelen talepler de dillendirilmeye başladı. Kurlar indirilemediği sürece, kamunun mali dengesini olumsuz etkileyecek bu taleplerin giderek artması kaçınılmaz olacak" dedi.
Bayram öncesi ipuçlarını görmeye başladıkları sektör taleplerinin, dün hemen başlamış olmasının pek hayra alamet olmadığını söyleyen Erdal Sağlam, "Mali yükü arttıracak sektör talepleri başladı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Çünkü sektörlerden gelen talepler genellikle kamunun vergi gelirlerini azaltıcı ve/veya kamunun desteğini yani harcamaları artırıcı yönde oluyor" dedi.
"Kurlardaki seyir değişmediği sürece bu taleplerin tüm kesimlere yayılması sürpriz olmayacak" görüşünü dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:
"Son kur artışlarından önce durumlarının zora girmeye başladığı konuşulan bazı sektörlerde taleplerin yükselmesi, bu sektörlerin durumlarının acilleştiğinin göstergesi. Bunlardan biri konut sektörü. Sektör dernekleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yanlarına alıp, 2 aylığına konut fiyatlarında ve faiz oranlarında indirim yaptı. Daha önce kamu bankalarına, zararları karşılanmadan, ucuz konut kredisi verdirilmiş, bu da önemli bir yüke ulaşmıştı. Bu kampanyanın ardından, sektörden kamu yükünü arttıracak yeni talepler gelmesine kimse şaşırmayacak.
"Dün çıkan haberlerden biri de Çek Cumhuriyeti merkezli CEZ'in CEO'sunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mektup yazarak, ortak oldukları Türkiye'deki enerji şirketlerinin borçlarının yeniden yapılandırmasını istediğine ilişkindi. Yabancı şirket CEO'su 'TL'deki değer kaybı ve bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye'de bozulan faaliyet ortamı nedeniyle böyle bir adım atılmasının gerekebileceğini' belirtiyordu. Enerji ve gayrimenkul sektörlerinin durumlarının yakında ekonomi yönetimi tarafından, çok daha detaylı masaya yatırılıp, banka kredileri, vergi gibi konularda düzenlemeler yapılması da kimse için sürpriz olmamalı.
"Çünkü biriken sorunlara kur atağı da eklendi ve durumları ağırlaştı denilebilir. Orta vadeli programın böyle bir iklimde, nasıl olup da mali disiplini koruyacak biçimde yapılacağı ise giderek daha fazla merak edilir oluyor. Belli ki kur atağı bitmeden, istikrar olmadan bu talepler artarak devam edecek."
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