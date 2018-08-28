TÜROFED: 9 milyon yerli turist, 9 günde ekonomiye 9 milyar lira bıraktı

"Bayram süresi içinde 9 milyon vatandaşımız ekonomiye 9 milyar lira katkı yaptı. Dövizin arttığı bu dönemde vatandaşlarımız, son dakikada yurtdışına gitmek yerine yurtiçinde tatil yapmayı tercih etti. Özellikle bayram süresince Ege sahilleri yerli turistten büyük talep gördü. Bodrum ve Marmaris'te turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Çeşme ve Fethiye'de 1 milyon 200 bin civarında yerli turist vardı. Ayvalık, Asos, Foça, Dikili, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Özdere, Pamucak, Kuşadası, Didim'e de talep patlaması yaşandı.
UÇAKTA 3.3 MİLYON KİŞİ
İşler, dövizdeki artışın turizm sektörünü nasıl etkilediğini, özellikle Ege'nin karşı kıyısına, Yunanistan adalarıyla rekabette durumun ne olduğunu ise şöyle anlattı: "Yunanistan'da hizmetin kalitesi ve hızı da düşmeye başlamıştı. Kur da artınca Yunanistan'a çıkışlarda yüzde 60-70 azalma oldu. Oysa 1.2 milyon kişi, Midilli, Sakız gibi adalara gidiyordu.
KLOZET ALIYORLAR
Döviz kurundaki yükselişle bizden giden sayısı düşerken, onlardan bize gelişler ise hızla yükseldi. Yunanlar güneş kremi, ilaç, klozet, musluk, yapıştırıcı, seramik ürünler gibi inşaat malzemeleri için Türkiye'ye geliyor."
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