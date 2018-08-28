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10:42 28 Ağustos 2018
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    Turist-Turizm-Tatil

    TÜROFED: 9 milyon yerli turist, 9 günde ekonomiye 9 milyar lira bıraktı

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 9 milyon yerli turistin, 9 günlük bayram tatili sırasında ekonomiye 9 milyar lira bıraktığını söyledi.

    Niğde'deki trafik kazası
    © AA / Turan Kazak
    Bayram tatilinin 9 günlük bilançosu belli oldu: 142 kişi yaşamını yitirdi, 859 kişi yaralandı
    Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, İşler, 9 günlük bayram tatilinin ekonomiye yansımalarını şöyle anlattı:

    "Bayram süresi içinde 9 milyon vatandaşımız ekonomiye 9 milyar lira katkı yaptı. Dövizin arttığı bu dönemde vatandaşlarımız, son dakikada yurtdışına gitmek yerine yurtiçinde tatil yapmayı tercih etti. Özellikle bayram süresince Ege sahilleri yerli turistten büyük talep gördü. Bodrum ve Marmaris'te turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Çeşme ve Fethiye'de 1 milyon 200 bin civarında yerli turist vardı. Ayvalık, Asos, Foça, Dikili, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Özdere, Pamucak, Kuşadası, Didim'e de talep patlaması yaşandı.

    UÇAKTA 3.3 MİLYON KİŞİ

    Trafik yoğunluğu
    © Fotoğraf : İBB
    İstanbul'da trafiğe bayram etkisi: Yoğunluk yüzde 1
    "THY, tatil süresince 2 milyon 344 bin kişiyi; diğer havayolu şirketleri de 1 milyona yakın kişi taşıdı. Sadece oteller dolmadı, esnaf da çiftçi de bu bereketten yararlandı. Ege, yerli turustin ağırlıklı olarak tercih ettiği bölge oldu. Akşamları klimatik atmosferi, otel dışı yaşamıyla her keseye uygun tatil mümkün olduğundan; pansiyonundan iki odalı butik oteline, beş yıldızlı lüks oteline kadar Ege sahilleri doldu taştı."

    İşler, dövizdeki artışın turizm sektörünü nasıl etkilediğini, özellikle Ege'nin karşı kıyısına, Yunanistan adalarıyla rekabette durumun ne olduğunu ise şöyle anlattı: "Yunanistan'da hizmetin kalitesi ve hızı da düşmeye başlamıştı. Kur da artınca Yunanistan'a çıkışlarda yüzde 60-70 azalma oldu. Oysa 1.2 milyon kişi, Midilli, Sakız gibi adalara gidiyordu.

    KLOZET ALIYORLAR

    Döviz kurundaki yükselişle bizden giden sayısı düşerken, onlardan bize gelişler ise hızla yükseldi. Yunanlar güneş kremi, ilaç, klozet, musluk, yapıştırıcı, seramik ürünler gibi inşaat malzemeleri için Türkiye'ye geliyor."

     

    Etiketler:
    tatil, TL, dolar, bayram, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye
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