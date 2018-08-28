Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur: Candaş ol, yandaş ol, ne olursan ol, bu memleket bizim ve bile bile batırmaya çalışıyoruz

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un çalışanlarına hitaben yaptığı bir konuşma sosyal medyada gündem oldu. Timur, 45 saniyelik videoda şirketinin çalışanlarına 'Memleketinize sahip çıkın' diye seslendi.

Erden Timur, Twitter'da paylaşılan videosunda "Döviz yükseliyor diye sevinenler bile var" diyor.

"Önemli olan böyle durumda memleketine sahip çıkmak, hepinizden ricam sahip çıkın memleketinize" ifadesini kullanan Timur, şunları kaydediyor:

"Candaş ol, yandaş ol ne olursan ol, ama bu memleket bizim ve memleketimizi bile bile batırmaya çalışıyoruz. Siyasiler hata yapmıştır, ötekiler öyle yapmıştır. Herkes kendisini ilgilendirir. Biz böyle zor zamanlarda sahip çıkmalıyız. Döviz yükseliyor, işte sevinenler bile oluyor. Hatasının bedelini herkes öder arkadaşlar, önemli olan böyle durumda memleketine sahip çıkmak, hepinizden ricam sahip çıkın memleketinize."