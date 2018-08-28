Toyota ve Uber'den sürücüsüz araç üretimi için dev işbirliği

Japon otomobil üreticisi Toyota Salı günü yaptığı açıklamada, Uber'e 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve sürücüsüz araçların geliştirilmesine yönelik işbirliğinin arttırılacağını duyurdu.

© AP Photo / Eric Risberg Uber, elektrikli scooter ve bisiklet ile ulaşıma ağırlık verecek

Toyota'dan yapılan açıklamada, sürücüsüz otomobillerin, geliştirilmesi ve taşımacılık sektöründe daha fazla yer alması amacıyla Uber ile işbirliğini artırmaya karar verdiklerini açıklarken, kararlaştırılan proje haricinde de Toyota'nın Uber'e 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmaya karar verdiğinin altı çizildi.

Projenin kapsamında dair yapılan açıklamada, iki şirkette, teknolojilerini Toyota'nın Sienna modeli araca entegre ederek aracı sürücüsüz hale getirecek. Ayrıca yapılan açıklamada, sürücüsüz sürüşe uygun hale getirilen araçların Uber ağında kullanılacakları belirtildi.

Araçların sürüş güvenliği, Uber'in otonom sürüş sistemi ve Toyota'nın Guardian sistemi tarafından ayrı ayrı sağlanacağı açıklandı.

Projenin 2021 yılında hayata geçmesi planlanıyor.