Derindere Filo’da alınan karar: Yönetim kurulu başkanına ayda 300 bin lira huzur hakkı

FİLO kiralama sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin yaşadıkları mali sıkıntılara ilişkin tartışmalar sürerken, Derindere Filo’da alınan bir karar dikkat çekti. Halka açık konumdaki şirketten, KAP'a yapılan bildirime göre şirketin yönetim kurulu başkanı Özkan Derindere’ye aylık 300 bin liralık huzur hakkı ödenmesi kararlaştırıldı.

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Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Derindere Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, geçen günlerde yaptığı olağanüstü genel kurulunun ardından alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı KAP'a bildirildi. Tutanağa göre, Derindere AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Derindere'ye, 1 Ağustos'tan başlamak üzere aylık 300 bin lira huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

Genel Kurul'da şirketin yönetimine üç yıllık süre ile seçilen isimler arasında Özkan Derindere'nin yanı sıra Aytekinhan Yıldırıcı ve Harun Çay da seçildi. Tutanağa göre Yıldırıcı ve Çay için herhangi bir huzur hakkı belirlenmedi.

İSTİFASI ONAYLANDI

Genel Kurul'da ayrıca, Yönetim Kurulu Üyesi Deren Derindere'nin istifası onaylandı. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Derindere AŞ'nin yüzde 47 hissesi Özkan Derindere'ye, yüzde 53 hisse ise Derindere Otomotiv AŞ'ye ait.

Filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından biri olan Derindere Filo'nun temeli 20 yıl önce atıldı. Şirketin sitesindeki bilgiye göre, filosundaki araç sayısı 36 bin.